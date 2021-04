“Bianca Berlinguer sfora con i giochini di Art Attack”/ Mannoni sbotta in diretta e..

Scintille tra Bianca Berlinguer e Maurizio Mannoni? Tutto è nato ieri, martedì 27 aprile, quando la Berlinguer ha sforato con la puntata di Cartabianca. Dopo lo spazio alla politica con l’intervento in Senato per discutere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha fatto saltare la puntata di Un posto al sole, la serata di Raitre è andata avanti con Cartabianca che ha salutato il pubblico con l’intervento dell’accademico del Cnr Valerio Rossi Albertini. La Berlinguer ha così ceduto la linea a Maurizio Mannoni e a Linea Notte con dieci minuti di ritardo. Mannoni, in apertura di puntata, ha così lanciato una frecciatina alla collega: “Come vedete andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack. Non capisco chi possa avere autorizzato questo sforamento, noi non siamo assolutamente d’accordo. Andiamo in onda per senso di responsabilità”.

Bianca Berlinguer e Maurizio Mannoni: le origini della diatriba

La diatriba tra Bianca Belringuer e Maurizio Mannoni non è cominciata ieri sera, ma ha origini lontane. Già nel 2017, il conduttore si era lasciato andare ad uno sfogo contro la collega. Già all’epoca, per il ritardo con cui aveva iniziato la propria trasmissione in seguito ad uno sfogo della Berlinguer, Mannoni si era lasciato andare al seguente sfogo. “Naturalmente cominciamo con le dovute scuse ai nostri telespettatori, che ci attendono fino a tarda ora. Cominciamo con dieci minuti di ritardo. Uno sforamento, tra l’altro, neppure giustificato da motivi giornalistici”, aveva detto. Ieri sera, poi, il nuovo sfogo contro la collega. Cliccate qui per vedere il video.

