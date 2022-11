Bianca Berlinguer: “Sono una mamma un po’ apprensiva”/ “Papà amava i luna park”

Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca, è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Tante le dichiarazioni rilasciate dal volto noto di Rai Tre, a cominciare dal suo sogno da bambina: “Sognavo da bimba di fare la ballerina di danza classica, avrei voluto frequentare l’accademia ai massimi livelli e non l’ho fatto”. Sulla sua famiglia e i luna park con il papà Enrico: “Ci piaceva ovviamente e poi secondo me si divertiva anche lui. Le mie prime montagne russe le ho fatte con papà a nove anni in un luna park di Cagliari. Avevo il cuore in gola ma lui mi aveva molto tranquillizzata”.

Sulle prime volte in tv: “Mixer nel 1989 fu la prima volta, ero con Silvia Tortora che purtroppo non c’è più, la conoscevo da tempo, era compagna di scuola di mia sorella Maria. Non mi sono mai sentita agitata quando si accendeva la telecamera e questo mi dava energia”. Sulla sua intervista ad Al Bano risalente a qualche anno fa: “Il desiderio di tutti era di rivederli insieme (Al Bano e Romina Power ndr), desiderio che non si è avverato, lui ad un certo punto pensava di essere da Barbara D’Urso a Canale 5”.

BIANCA BERLINGUER: “IL NOSTRO PUBBLICO VUOLE ANCHE UN PO’ DI LEGGEREZZA”

E ancora: “Noi abbiamo un pubblico che vuole informazione, politica e un po’ di leggerezza – ha raccontato Bianca Berlinguer – per cui è il motivo del sodalizio con molti anni da Mauro Corona, che porta la sua leggerezza e a volte anche la sua pesantezza. Con lui vado sempre a braccio, sarebbe impossibile prepararlo. C’è un rapporto molto forte, io spontaneamente non l’avevo cacciato, qualcuno invece sì e io me la sono presa molto perchè non ero d’accordo”.

Sul suo ruolo da mamma: “Tendo ad essere ansiosa e a preoccuparmi, ma mia figlia mi tranquillizza, mi manda i messaggini. Il luogo del cuore? Risposta scontata, la Sardegna, la considero la mia terra e ogni estate ci ritorno”.

