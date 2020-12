Bianca Berlinguer tapiro d’oro da Striscia/ “Mauro Corona? Di Mare l’ha voluto fuori”

Bianca Berlinguer sarà la protagonista di uno dei servizi della puntata di Striscia La Notizia in onda questa sera, 9 dicembre, su Canale 5. La conduttrice è stata infatti raggiunta da Valerio Staffelli che le ha portato in dono il celebre Tapiro d’oro per la vicenda che l’ha vista protagonista il 22 settembre scorso con Mauro Corona. In quell’occasione lo scrittore le ha dato della gallina, zittendola e lasciando infine il collegamento nel pieno della diretta di Cartabianca. La conduttrice avrebbe rivoluto Corona in studio come ospite fisso, perdonando la sua sfuriata, ma le cose sono andate diversamente perché la direzione di Rai 3, e dunque Franco Di Mare, ha deciso di non riammettere lo scrittore nella trasmissione.

Bianca Berlinguer sull’addio alla Rai di Mauro Corona: “L’ha deciso Franco Di Mare, io…”

Raggiunta da Staffelli, Bianca Berlinguer ha accettato il Tapiro d’Oro per poi esprimere a chiare lettere la sua posizione sull’addio di Mauro Corona alla sua trasmissione. “Questa decisione è stata presa senza il mio consenso: – ha esordito la conduttrice – Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini.” Proprio sul direttore di Rai 3 ha infine dichiarato: “Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo. Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA