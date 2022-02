Bianca Berlinguer vs Gibilisco/ “Non dica ‘orribile’ a Bassetti, non alzi i toni!”

Acceso botta e risposta andato in scena ieri sera, durante la diretta di Cartabianca su Rai Tre, fra la conduttrice Bianca Berlinguer, e il professor Paolo Gibilisco, matematico dell’università romana di Tor Vergata. In collegamento vi è il professor Bassetti, noto primario di malattie infettive del San Martino di Genova, e Gibilisco coglie l’occasione per spiegare: “Il professor Bassetti, io mi documento, in un incontro che si è tenuto nella Tuscia, secondo quanto riportato da Tusciaweb, professore mi smentisca se necessario, oltre ad aver dato qualche commento poco urbano su Montagnier”.

E la Berlinguer inizia a scaldarsi: “Ma adesso che ci importa di Montagnier? No guardi non mi porti fuori dalla discussione”, al che Gibilisco controbatte: “No no io resto nella discussione”. Di nuovo la conduttrice: “Il professor Bassetti dice quello che gli pare su Montagnier, non ci interessa minimamente commentare, non mi interessa, perchè andare a parlare di questioni che in questo momento non ci interessano?”.

BIANCA BERLINGUER VS GIBILISCO A CARTABIANCA: “LE DICHIARAZIONI DI BASSETTI…”

Ma Gibilisco prosegue dritto per la sua strada, citando il medico genovese: “Certo, le dichiarazioni di Bassetti sono le seguenti: ‘i politici devono rendere il vaccino obbligatorio cosa che hanno fatto’, ce ne è una che mi interessa come paziente, ‘abbiamo bisogno di vaccinare tutti quelli che hanno detto no, chi non si è prenotato e chi è allergico’, sa professore io sono allergico, e prosegue, lei potrà smentire, ‘non può esistere che qualcuno dica di non essere vaccinabile, anche chi ha avuto uno choc anafilattico’. allora prof Bassetti io trovo orribile che lei abbia detto questa cosa…”.

A quel punto Bianca Berlinguer si scalda: “No Gibilisco le ho detto prima che non voglio toni alti e offensivi, per cortesia rispetti, non c’è bisogno che dica orribile sulle dichiarazioni di Bassetti” e il professore replica: “Ho detto che è orribile che lui debba viaggiare sotto scorta, non mi metta in bocca cose che non ho detto”. A quel punto la Berlinguer chiude la discussione dicendo, “Allora mi scuso”.



