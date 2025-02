Grammy Awards 2025, Bianca Censori in nude look crea scandalo: l’outfit

Ieri sera si è tenuta presso la Crypto.com Arena di Los Angeles la serata dedicata ai Grammy Awards 2025, tra premi consegnati ed esibizioni travolgenti sul palco. Tantissime le star che hanno presenziato alla cerimonia e che sono state premiate, da Beyoncé alla miglior artista esordiente Chappell Roan, da Sabrina Carpenter a Lady Gaga e Bruno Mars. A catalizzare l’attenzione, come ogni anno, sono stati anche gli outfit sfoggiati dagli artisti sul red carpet, e a creare polemica è stato l’abito di Bianca Censori.

La modella e architetta australiana si è presentata sul tappeto rosso, al fianco del marito Kanye West, con una vistosa pelliccia che però ha presto rivelato il vero protagonista di serata: un vestito trasparente che ha lasciato poco spazio all’immaginazione, creando un vero e proprio effetto nude look prontamente immortalato da fotografi e telecamere. Una scelta che ha creato indubbio scandalo.

Kanye West e Bianca Censori cacciati dall’evento? I rumor e la presunta realtà

Ma le notizie inerenti alla coppia composta da Kanye West e Bianca Censori non sono finite qui. Ai Grammy Awards 2025 c’è stato spazio anche per un vero e proprio giallo: secondo alcune testate americane, infatti, i due sarebbero stati cacciati dall’evento poiché, secondo quanto riportato da Entertainment Tonight, si sarebbero presentati all’evento senza invito. Un rumor che ha generato ulteriore scandalo attorno alla coppia, eppure le cose potrebbero essere andate diversamente.

Come riferito a TMZ da una fonte alla Recording Academy, Kanye West sarebbe stato regolarmente invitato all’evento, poiché nominato nella categoria per la migliore canzone rap dell’anno, e non sarebbe stato affatto cacciato dalla serata assieme alla moglie. Dopo la sfilata sul red carpet, riporta la testata nel dettaglio, la coppia sarebbe poi salita in macchina di loro spontanea volontà per poi andarsene, dunque non ci sarebbe stato alcun intervento della polizia e della sicurezza né nessuno si sarebbe mai lamentato della loro presenza all’evento.

