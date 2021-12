Bianca Gascoigne e Simone in finale, Ballando con le stelle 2021/ “E’ la migliore!”

Missione compiuta per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, che portano a casa l’accesso alla finale di Ballando con le Stelle 2021, dopo essersi aggiudicati il duello dei ripescaggi. E’ un riconoscimento straordinario per la ballerina, che ha meritato la qualificazione dopo essere stata eliminata ingenerosamente nelle scorse puntate. I giurati sono felici del passaggio in finale della concorrente, tra tutti il buon Ivan Zazzaroni, che non fa mistero di aver sempre apprezzato la showgirl. “Da un punto di vista tecnico, Bianca Gascoigne è la migliore. Poi la palla passerà al pubblico”. Pubblico che quindi ha dato ragione a Zazzaroni, le cui parole sono state riprese e sottolineate dalla presidentessa Smith: “Concordo in tutto quello che ha detto il collega”, dice sinteticamente. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale sono tra i concorrenti che ambiscono al ripescaggio a Ballando con le stelle 2021. I due hanno lasciato il segno in questa avventura nonostante siano stati ben evidenti i limiti sul palcoscenico. La ragazza ha fatto parlare molto di sé anche per le sue incertezze sul suo aspetto fisico anche se in realtà è veramente splendida. Proprio in questo percorso di crescita personale ha fatto molto per aiutarla il suo coach che si è dimostrato in grado anche di dare una spinta emotiva alla concorrente. Una volta uscita dal programma, Bianca si è lasciata andare ad alcune considerazioni riguardanti l’esperienza. In primis, ha voluto sottolineare le difficoltà iniziali dovute alla poca conoscenza dell’italiano.

Inoltre, ha dimostrato grande stima nei confronti di Valeria Fabrizi, considerando l’età avanzata della donna non credeva possibile che potesse ancora dimostrare questa grande voglia di mettersi in gioco. Non sono mancati ovviamente gli elogi verso il suo compagno di viaggio, Simone di Pasquale. La britannica ha dichiarato infatti che senza il suo aiuto non sarebbe mai riuscita ad andare lontano all’interno della competizione. Nel frattempo, sono molti i fan della coppia che sperano in un ripescaggio all’ultima occasione utile prima della finale tanto attesa.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale sono stati eliminati nel corso della sesta puntata di Ballando con le stelle, dove si sono ritrovati al penultimo posto della classifica stilata dalla giuria, con soli 42 punti accumulati. Ultimo posto invece per Alvise Rigo che ha vinto il ballottaggio decretando quindi l’uscita dalla gara di Bianca. Il percorso della showgirl in generale è stato comunque decisamente degno di nota, con esibizioni che hanno ottenuto consensi non solo da parte della giuria ma anche degli spettatori. In particolare, ha colpito molto la sua voglia di andare oltre determinate limitazioni fisiche, dovute anche al dismorfismo corporeo sofferto dalla donna. È stata lei stessa a dichiarare più volte di sentirsi a disagio con il suo fisico, nonostante non sia per nulla in sovrappeso. In particolare, non riesce a sentirsi pienamente sexy nonostante il giudizio altrui sia positivo e dia valore alle sue capacità.

In ogni caso, nonostante siano state molte le critiche accumulate durante il percorso, la giuria stessa ha più volte premiato l’atteggiamento propositivo e dirompente della donna. Nell’ultima puntata che ha decretato la sua eliminazione Bianca si è esibita in Mambo Italiano accompagnata come al solito dal ballerino Simone di Pasquale. Dopo l’esibizione il giudizio maggiormente positivo è stato quello di Mariotto, il quale si è detto comunque compiaciuto viste le difficoltà della salsa, stile ostico dal punto di vista tecnico. Diverso invece il parere della Smith; quest’ultima ha sottolineato diverse imprecisioni, oltre a contestare il giudizio di Mariotto sull’ipotetica difficoltà del ballo. Nello specifico, non ha preso sul serio l’affermazione sulla difficoltà del ballo. Nonostante i pareri discordanti della giuria, il pubblico ha apprezzato molto il tentativo della britannica accompagnata sapientemente da Simone. Il punteggio ottenuto è stato di 42, decisivo per lo spareggio che ha decretato poi l’eliminazione.

