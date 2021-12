Bianca Gascoigne, il rapporto con papà Paul Gascoigne/ “Ora siamo amici”

L’edizione 2021 di “Ballando con le stelle” è stata certamente una delle più felici degli ultimi anni grazie anche alla presenza di “personaggi forti” scelti espressamente da Milly Carlucci. Tra questi c’è Bianca Gascoigne, la figlia di Paul, indimenticato ex calciatore che ha giocato anche nelle Lazio e che continua a essere amatissimo dai sostenitori biancocelesti.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Ballando con le stelle/ I preferiti dai fan, per lui ultimo ballo...

L’ex attaccante inglese ha sempre avuto una condotta piuttosto sopra le righe sia dentro sia fuori dal campo, un modo di agire che ha inevitabilmente contribuito a incrinare i rapporti con le persone a lui più care. Il legame con la sua primogenita non è stato sempre tranquillo, complici anche i problemi di lui con l’alcol, ma ultimamente i due sono finalmente riusciti a riavvicinarsi.

Bianca Gascoigne e Simone in finale, Ballando con le stelle 2021/ "E' la migliore!"

Bianca Gascoigne: ecco come ha recuperato il rapporto con papà Paul Gascoigne

Avere un rapporto con un papà famoso non è mai semplice, a maggior ragione se lui ha un comportamento spesso incostante quando non è impegnato con il suo lavoro. Una situazione che corrisponde appieno a quanto è accaduto tra Bianca e Paul Gascoigne, che sono riusciti a ricostruire un legame dopo essere stati lontani per anni. Una scelta significativa, visto che l’ex calciatore non è il suo papà biologico (è la figlia di Sheryll Feiles e del suo primo marito), ma lui non ha avuto alcun dubbio quando ha deciso di adottare lei e suo fratello Mason.

Kris Boyson, ex fidanzato di Bianca Gascoigne e il bullismo/ Un dolore mai dimenticato

“Io e mio padre? Entrambi amiamo divertirci , ridere e fare tanti scherzi – aveva raccontato lei a Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’ -. Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul divertimento e sullo stare insieme”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA