Bianca Gascoigne/ “Sono single e amo gli uomini italiani. Simone Di Pasquale…”

Bianca Gascoigne fa finalmente chiarezza sulla sua situazione sentimentale. La concorrente di Ballando con le Stelle 2021 ammette di essere molto concentrata sulla sua nuova avventura televisiva ma anche di essere di nuovo sul mercato. “Sono single ma penso al ballo in questo momento”, ha ammesso in una intervista rilasciata al magazine Gente. “Amo il vostro Paese, adoro Roma…Chissà magari conoscerò meglio gli uomini italiani. Sono passionali come, me, gentili e legati alla famiglia ed tradizioni”.

La showgirl, nel corso di queste settimane, ha dimostrato di essere molto attaccata al suo insegnante di ballo, Simone Di Pasquale, e in molti non hanno potuto fare a meno di notare un certo feeling durante le puntate. “Lui è bravissimo e tanto paziente con me. Io non avevo dimestichezza con le discipline legate al ballo per partecipare al programma. Simone mi deve insegnare ogni passo e movimento. Confesso che temo i balli lenti perché sono troppo esuberante”.

L’aspirante ballerina è felicissima della sua nuova avventura a Ballando con le Stelle e riconosce di vivere un vero e proprio sogno. “Sono molto stanca ma tanto felice. Più si va avanti maggiori sono le difficoltà e l’impegno. Ma sono davvero emozionata di potermi esibire in quella pista, con la musica dal vivo con quei vestiti luccicanti”, le parole entusiastiche della concorrente in gara nel programma di Milly Carlucci. Sul suo rapporto con l’amore e più in generale con gli uomini, Bianca Gascoigne ha ammesso candidamente di avere un debole per gli italiani: “In questo momento single e mi piacciono gli uomini italiani”.

