Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2022?/ Lei smentisce e annuncia…

Bianca Guaccero verso Ballando con le stelle 2022?

Continuano i rumors sui probabili concorrenti di Ballando con le stelle 2022 che tornerà in onda, ad ottobre, con un’edizione tutta nuova e un cast che si preannuncia ricca di personaggi molto amati dal pubblico. Tra i tanti nomi accostati al programma di Milly Carlucci spunta anche quello di Bianca Guaccero che, lo scorso maggio, ha salutato ufficialmente il pubblico di Detto Fatto che non tornerà in onda a settembre.

Secondo quanto fa sapere Dagospia, dopo la chiusura di Detto Fatto, Bianca Guaccero potrebbe essere una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2022 dopo aver partecipato a Il cantante mascherato, altro programma di Milly Carlucci. “Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato a Ballando con le stelle, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L’ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Il cast non è chiuso e la Carlucci vuole stupire”, sottolinea Dagospia.

Bianca Guaccero smentisce la partecipazione a Ballando con le stelle 2022

Proprio mentre Dagospia rilancia la notizia di una probabile partecipazione di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2022, l’attrice, rispondendo alle domande dei fan attraverso l’apposita funzione Instagram, ha smentito la propria presenza nel cast dello show del sabato sera di Raiuno che, da anni, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

“E’ vero che parteciperai a Ballando con le stelle?“, le ha chiesto un follower. La risposta di Bianca, chiara e diretta, non si è fatta attendere: “No, non è vero. Ma approfitto per ringraziare Milly (Carlucci ndr) per la bellissima esperienza che mi ha fatto vivere insieme alla sua splendida squadra durante il Cantante Mascherato”.

