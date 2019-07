Bianca Guaccero/ “Adesso sogno Sanremo!”, e su Giovanni Ciacci e Detto Fatto…

Bianca Guaccero il prossimo anno tornerà al timone di “Detto Fatto” e, proprio per questo motivo, ha tutti i diritti di godersi il suo successo. “Questo show mi ha cambiato la vita”, confessa intervistata tra le pagine di Nuovo. E aggiunge: “Trasferirmi da Roma a Milano era una delle cose che volevo fare per voltare pagina e che si sono incastrate nel modo e al momento giusto”. “Gli ultimi due anni per me sono stati piuttosto complicati perché ho dovuto affrontare la separazione da mio marito (il regista Dario Acocella, ndr). Cominciare una nuova vita a Milano insieme a mia figlia Alice mi ha reso felicissima: è come dentro di me avesse cominciato a splendere il sole”. L’attrice ha raccontato anche il suo esordio televisivo con il format di Rai2: “All’inizio non avevo la minima idea di quello che avrei mostrato di me perché, da attrice, in genere sono sempre protetta da una maschera. Poi però mi sono sentita libera, circondata com’ero da una meravigliosa squadra di lavoro. E con le braccia aperte e il cuore in mano mi sono messa al servizio del programma”.

Bianca Guaccero: “Adesso sogno Sanremo!”

Bianca Guaccero durante l’intervista ha parlato anche di Giovanni Ciacci, esperto di stile e colonna portante del programma fin dal principio. “Giovanni è stato un fantastico traghettatore e gli voglio molto bene”. In questo anno speciale ha debuttato anche come scrittrice con il libro “Il tuo cuore è come il mare”. “Che esperienza è stata? Bellissima, perché mi ha dato la possibilità di raccontarmi come donna che si divide tra il ruolo di mamma e quello di artista. L’obiettivo era quello di spiegare, soprattutto a mia figlia, che è la nostra identità a renderci unici”. Come vive il suo mestiere la bimba? “Le ho insegnato che non deve odiare il mio mestiere anche se, a volte, mi porta lontano da casa. Invece è importante amarlo, perché rende felice la sua mamma”. E in ultimo, racconta che nella sua vita, per essere perfetta le manca un bravo autore che “scriva la canzone giusta per me. Sogno di andare a Sanremo”.

