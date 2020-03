Bianca Guaccero, Adil Rami la corteggia in diretta/ “La più bella di tutte”

Bianca Guaccero è tornata alla conduzione di Detto Fatto. Il programma di Raidue, a causa dell’emergenza coronavirus, è andato in onda in diretta su Instagram. Dalla sua casa di Roma, Bianca Guaccero ha condotto una diretta ospitando altri protagonisti della trasmissione che conduce da due anni. Il momento clou della diretta è arrivato quando con l’attrice e conduttrice pugliese si è collegato Jonathan Kashanian. L’ex gieffino ha letto i vari messaggi degli utenti collegati in diretta e tra i tanti ha notato anche quello di Adil Rami, ex calciatore di Milan, oggi in forza al PFK Soči ed ex di Pamela Anderson. Il calciatore che in quel momento stava seguendo la diretta di Detto Fatto, si è palesato cominciando a fare apprezzamenti che hanno scatenato i commenti di Jonathan.

BIANCA GUACCERO, ADIL RAMI LA CORTEGGIA SU INSTAGRAM E LEI REAGISCE COSI’

La presenza tra gli utenti che stavano seguendo la diretta di Detto Fatto di Adil Rami ha incuriosito non solo Jonathan Kashanian, ma anche la stessa Bianca Guaccero che, non conoscendolo, ha chiesto informazioni ai fans. Bianca ha così scoperto che Rami ha 34 anni, ma soprattutto che è l’ex di Pamela Anderson. “Qui non c’è niente“, ha ironizzato la Guaccero riferendosi alle diverse dimensioni del suo seno rispetto a quello della Anderson. Jonathan, invece, ha chiesto al calciatore se fosse single e lui ha prontamente risposto: “Ma certo! Sono qui da solo. Lei è la più bella di tutte!”. La Guaccero, poi, ha interrotto la diretta quando ha saputo della morte di Lucia Bosè, ma chissà se il corteggiamento di Rami continuerà in privato.



