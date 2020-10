Bianca Guaccero assente a Detto Fatto “Sono in quarantenza cautelativa”/ “Sto bene..”

Bianca Guaccero non ha condotto la puntata di Detto Fatto in onda oggi, 29 ottobre, lasciando le redini del programma ai suoi collaboratori ovvero Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. La conduttrice è rimasta a casa per osservare una quarantena cautelativa essendo stata un contatto diretto di una persona positiva. A comunicarlo è stata la stessa Guaccero che si è collegata con Milo Infante. Il conduttore della trasmissione “Ore 14”, prima di dare la linea a Detto Fatto, si è collegato telefonicamente con la Guaccero che ha spiegato il motivo della sua assenza. “Sono a casa perché sono diventata in contatto diretto di un positivo e quindi sono in quarantena cautelativa. Sto seguendo tutte le indicazioni dei medici”, ha detto Bianca Guaccero.

BIANCA GUACCERO: “HO FATTO UN PRIMO TAMPONE ED E’ NEGATIVO”

Bianca Guaccero si è già sottoposta ad un primo tampone dopo aver saputo di essere il contatto diretto di una persona positiva al coronavirus. “Ho fatto un primo tampone ed è negativo. Sto bene, non ho nulla e spero di tornare presto dalla mia squadra“, ha detto a Milo Infante. La conduttrice, poi, all’inizio della puntata di Detto Fatto si è collegata telefonicamente con Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi a cui ha ribadito: “Per ora sono negativa, aspetto questi giorni per scongiurare il contagio”. Quando tornerà, dunque, la Guaccero in diretta? La conduttrice non ha dato nessun annuncio a tal proposito precisando di essere in attesa per scongiurare il contagio.



