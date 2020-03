Bianca Guaccero assente a DettoFatto, perché?/ “Spero di tornare in settimana”

Bianca Guaccero sarà ancora assente a DettoFatto. Purtroppo sembra che non sia un momento fortunato per i fan della bella conduttrice che venerdì è stata assente per una questione lavorativa che l’ha portata a Napoli ma che anche ieri ha dovuto rinunciare alla conduzione del programma lasciando ancora le redini ad Elisa d’Ospina. Sarà lei a prendere in mano anche la diretta di oggi del programma perché Bianca Guaccero ha usato i social per confermare che anche oggi sarà assente e sempre per via della gastroenterite che l’ha colpita ieri e che la sta costringendo a casa. Poco fa la conduttrice ha pensato bene di ringraziare tutti per i messaggi e i saluti che le sono giunti ma confermando anche l’assenza di oggi pomeriggio e rivelando che forse tornerà questa settimana se tutto andrà bene: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto… oggi un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene”.

BIANCA GUACCERO ANCORA ASSENTE A DETTOFATTO

Elisa d’Ospina ha subito commentato il post dell’amica e collega invitandola a rimanere in casa e riprendersi presto per tornare più forte di prima. Certo è che in questo periodo è meglio rimanere a casa anche se la televisione è chiamata al doppio ruolo di informazione e intrattenimento per milioni di italiani costretti a casa. La stessa Bianca Guaccero poco fa ha ribadito il concetto ma invitando anche alla calma scrivendo: “Ragazzi niente panico! Adesso ci vuole lucidità e disciplina! Combattiamo tutto insieme! Non perdiamo di vista l’obiettivo! Ce la dobbiamo fare! Tutti insieme si può!”.

