Bianca Guaccero assente a DettoFatto, perché/ “Sto meglio ma…”

Bianca Guaccero ancora assente a DettoFatto. Questo è quello che si capisce dai social e dai suoi ultimi messaggi. I fan sono ormai in balia di cambiamenti e spostamenti nella programmazione ma tutto sta per cambiare ancora una volta, almeno si spera. Facendo una piccola rassegna social, si evince che DettoFatto oggi tornerà in onda regolarmente dopo lo stop di ieri ma ancora una volta le redini saranno affidate ad Elisa d’Ospina visto che Bianca Guaccero non ci sarà. La conduttrice è ferma a letto ormai da lunedì per via di una gastroenterite che non le ha permesso di tornare in diretta lunedì e martedì ma anche oggi succederà lo stesso visto che lei stessa ha annunciato di essersi ripresa ma di non essere ancora al 100% per tornare in tv e nemmeno per fare un selfie visto che ha deciso di postare una foto vecchia per “l’incolumità” di chi la segue.

In particolare, Bianca Guaccero scrive: “Vi voglio un mondo di bene! Siete speciali, e sono con voi sempre, sto meglio, la pancia ha smesso di brontolare! 😅 adesso devo riprendere un po’ di forze! Un bacione! Ps la foto ovviamente non l’ho fatta adesso! Per la vostra incolumità!”. Questo conferma che Bianca Guaccero è assente a DettoFatto ma che il programma tornerà in onda dopo la pausa di ieri. E’ vero anche che l’annuncio della cancellazione della puntata di ieri è arrivato a ridosso della messa in onda e questo significa che fino all’ora di pranzo non sapremo cosa succederà.

