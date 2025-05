Originaria di Bitonto, in Puglia, Bianca Guaccero è nata nel 1981 e fin dall’adolescenza ha cominciato a calcare i palchi come modella, vincendo nel 1995, a quattordici anni, Miss Teenager. Negli anni a seguire è arrivato per lei anche il debutto cinematografico: era il 1999 e il ruolo quello in “Terra bruciata” di Fabio Segatori. Il vero successo, per Bianca, è arrivato nel 2006 con la serie tv “Capri”: nei panni di Carolina, ruolo ricoperto fino al 2010, ha ottenuto uno straordinario riscontro da parte del pubblico, tanto che nel 2008 è diventata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo. Negli anni successivi, insieme alla sua attività di attrice, Bianca Guaccero ha intrapreso anche quella da conduttrice, che ha portato avanti sempre più, guidando programmi come “Detto Fatto”, che ha condotto per quattro anni.

Nel 2024 è stata protagonista di “Ballando con le stelle”, incontrando non solamente l’amore del pubblico e la vittoria dello show di Milly Carlucci, ma anche una nuova persona che le ha fatto battere il cuore. Si tratta di Giovanni Pernice, il suo ballerino. I due hanno iniziato una storia d’amore importante che solamente pochi giorni fa li ha fatti volare ai Caraibi per una “luna di miele” anticipata. Un grande amore, dunque, entrato nella vita di Bianca Guaccero, che ha portato una nuova freschezza. Nel 2025, Bianca ha condotto anche “Dalla strada al palco” insieme a Nek, mentre a febbraio è stato suo il “PrimaFestival”.

Bianca Guaccero torna in Rai con un suo programma?

Dopo il grande successo ottenuto a “Ballando con le stelle” si è parlato di un possibile ritorno in Rai di Bianca Guaccero con un programma tutto suo, che le desse lo spazio meritato, visto il mix tra talento e bellezza della splendida conduttrice pugliese. Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma: non guiderà né “Unomattina Estate” né “L’estate in diretta”, ma nuove novità potrebbero arrivare in autunno.