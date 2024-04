Bianca Guaccero choc su malattia del papà: “Affronta battaglie”/ “In terapia intensiva è successa una magia”

Bianca Guaccero e la malattia del papà: “Affrontiamo tutti i giorni delle battaglie”

Assente dal piccolo schermo da un po’, Bianca Guaccero è stata ospite nel programma di Monica Setta, Storie di donne al bivio nella puntata in onda questo pomeriggio su Rai2. La conduttrice ha ripercorso la sua vita professionale parlando dei suoi successi e dei suoi fallimenti. E poi si soffermata molto sulla vita privata. Ha infatti fatto una confessione choc sul papà e sulla sua malattia.

Nel dettaglio, infatti, l’ex conduttrice di Detto Fatto ha rivelato: “Mio papà ha avuto da affrontare delle battaglie, le affrontiamo tutti i giorni sempre insieme ed io cerco di essere il giullare di corte e sdrammatizzare anche nelle situazione più complicate.” E subito dopo Bianca Guaccero sulla malattia del papà senza sbilanciarsi troppo ha aggiunto: “C’è stata una situazione complicata, diverse in realtà. Io ho sempre avuto una sorte di pudore nei confronti soprattutto del papà, lui è sempre stata una persona tutta d’un pezzo però mi ha insegnato a preservarmi come donna e mi ha trasmesso tanti valori.”

Malattia papà di Bianca Guaccero: “In terapia intensiva non sapevo come sarebbe andata a finire”

Durante la chiacchierata con Monica Setta, Bianca Guaccero sulla malattia del papà ha confessato un episodio in particolare molto toccante: “Quando lui era in terapia intensiva e non sapevamo come sarebbe andata è successa una magia in quella stanza io ho iniziato a dirgli, ‘ti amo papà ti amo papà’ come un mantra io non so se lui lo sentiva o era cosciente però credo che l’energia che tu dai agli altri…l’amore io lo vedo come un flusso energetico potente e positivo. ora è uscito dalla terapia intensiva sta bene e sta continuando le sue cure.”

Smentito il flirt con Stefano De Martino, Bianca Guaccero ha rivelato che per il momento l’unico amore della sua vita è la figlia Alice, non c’è nessun fidanzato in vista e forse per questo spesso le affibbiano dei flirt non veri. Vorrebbe un figlio, anche se ormai ha 44 anni ed il suo più grande rammarico è quello di non aver dato un fratellino o una sorellina alla figlia.











