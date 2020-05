Bianca Guaccero: “come si igienizza la passera?”/ Gaffe in diretta a Detto Fatto

Pubblicità

Gaffe in diretta per Bianca Guaccero. La conduttrice pugliese, durante il lancio della puntata di Detto fatto del 25 maggio, ha accolto il proprio pubblico in compagnia di Titty e Flavia, le due esperte di pulito che insegneranno ai telespettatori a come pulire ed igienizzare tutti i tipi di superfici nei successivi appuntamenti della trasmissione. La Guaccero ha così esortato i telespettatori a restare su Raidue per capire come mantenere pulita la propria casa in un momento in cui l’igiene personale e degli ambienti assume ancora più importanza. Come fa sapere Tv Blog, però, negli ultimi secondi del promo, la Guaccero, convinta di non essere più in diretta, ha rivolto una domanda alle due esperte del pulito commettendo una gaffe che ha suscitato l’ilarità del pubblico.

BIANCA GUACCERO E LA GAFFE IN DIRETTA SULLA “PASSERA”

Bianca Guaccero, schietta e sincera come sempre, ha commesso involontariamente una gaffe che ha divertito il pubblico di Detto Fatto in quel momento in ascolto. Rivolgendosi a Titty e Flavia, le due esperte di pulito che, all’interno della trasmissione di Raidue, insegnano a come mantenere puliti gli ambienti, ha detto: “Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la… passera” scatenando le risale delle due esperte del pulito, ma anche del popolo dei social. La conduttrice ha così posto l’attenzione sull’importanza dell’igiene intima. “Aspettiamo con ansia il nuovo tutorial: Come igienizzare la…”, cinguetta un utente su Twitter. E ancora: “Bianca Guaccero che credendo di essere fuori onda dice: dai ragazze, ditemi come si fa a igienizzare la passera”.

Bianca Guaccero a #dettofattorai #dettofatto parla di come igienizzare la ..assera 🐦 😮 (Ascoltate bene alla fine) pic.twitter.com/jr7yfM5siN — orecchie d'asino (@orecchiedasino) May 25, 2020





