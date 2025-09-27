Bianca Guaccero, compagna di Giovanni Pernice: i due hanno festeggiato da poco il primo anno di amore dopo Ballando con le Stelle

Quegli sguardi complici, quei sorrisi a mezza bocca e gli occhi luccicanti, non erano passati inosservati davvero a nessuno. Così, quando Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno confessato di aver cominciato a provare qualcosa di importante l’uno per l’altro, non ha stupito nessuno la loro rivelazione sul fatto che fosse nata una storia d’amore.

Tra i due è stato un crescendo puntata dopo puntata di Ballando con le Stelle, fino ad arrivare alla vittoria finale e a quella promessa: “Se vinciamo, ti sposo”. A diversi mesi dal traguardo, ormai quasi un anno dopo, le nozze non sono ancora arrivate ma tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele.

Dopo la fine di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero è tornata ai suoi progetti ma questa volta nella sua vita era tornato il sole. Dopo la fine della relazione con il suo precedente compagno, Dario, dal quale era nata la figlia Alice, Bianca Guaccero sembrava infatti non credere più nell’amore, almeno fino all’arrivo nella sua vita di Giovanni, che l’ha spiazzata e conquistata tra una piroetta e un casque.

I due si sono infatti innamorati davanti alle telecamere e anche se la rivelazione del loro amore è arrivata intorno a novembre, il primo bacio c’è stato pochi giorni dopo il loro primo incontro. Di recente, infatti, i due hanno festeggiato un anno da quel giorno.

Bianca Guaccero, compagna di Giovanni Pernice: “Un anno di noi”

A un anno da quel primo bacio, arrivato pochi giorni dopo l’inizio delle prove di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno festeggiato il primo anniversario. In questo anno i due non solamente hanno vinto lo show di Milly Carlucci, ma hanno costruito qualcosa di solido per il futuro.

Nonostante la distanza e la differenza di età (lei è più grande di dieci anni), i due continuano a fare progetti insieme, più innamorati che mai.