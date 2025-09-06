Bianca Guaccero sorprende il fidanzato Giovanni Pernice in occasione del suo trentacinquesimo compleanno: festa inaspettata con dedica...

Bianca Guaccero sempre più innamorata del fidanzato Giovanni Pernice

Procede al meglio la storia d’amore tra Bianca Guaccero e il fidanzato Giovanni Pernice, conosciuto circa un anno fa durante Ballando con le Stelle. La conduttrice ha organizzato una festa a sorpresa per il compagno trentacinquenne, con una dolce dedica che non è passata inosservata ai tanti fan della coppia. La sorpresa di Bianca per Giovanni sa tanto di futuro ed evidenzia un momento favorevole per la showgirl e il ballerino. Così Pernice si è ritrovato a festeggiare il suo compleanno circondato dai suoi cari, che lo hanno completamente spiazzato.

Merito di Bianca Guaccero, che ha organizzato tutto con grande attenzione, condividendo anche un video che sintetizza al meglio la loro storia d’amore. “Ieri è stato il compleanno di Gio e questa è stata la mia sorpresa che ho organizzato per lui”, ha spiegato la Guaccero sui propri canali social, mettendo al corrente i fan della sorpresa riuscita a Giovanni.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice più felici che mai: la sorpresa della showgirl fa sognare i fan

“È stato tutto stupendo. Grazie agli amici, alla famiglia, e a tutti coloro che mi hanno aiutata per rendere questa giornata ancora più speciale. Giovanni Pernice, ti amo. Ti auguro il meglio. Per sempre”, la dolce dedica di Bianca Guaccero. Parole che fanno bene al cuore, perché Bianca aveva faticato non poco a togliersi la corazza durante Ballando con le Stelle.

Giovanni l’aveva colpita fin da subito ma ci è voluto un po’ di tempo per lasciarsi andare. Così, mentre cresceva il feeling artistico in pista da ballo, anche l’attrazione reciproca seguiva la stessa direzione. E oggi Bianca e Giovanni sono felici più che mai, l’uno al fianco dell’altro.

