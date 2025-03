Momento magico per la conduttrice e showgirl Bianca Guaccero: dalla vittoria di Ballando all’amore ritrovato

E’ un momento straordinario per Bianca Guaccero che, tra vita sentimentale e professionale, non potrebbe chiedere di meglio. Stabilmente in tv con la conduzione e partecipazione a programmi di punta, dopo il trionfo a Ballando con le Stelle, Bianca si gode l’amore ritrovato e inaspettato. Proprio nel talent di Milly Carlucci, la Guaccero ha sentito nuovamente le farfalle nello stomaco.

La showgirl si è innamorata del suo insegnante di ballo Giovanni Pernice, che a quanto pare è rimasto subito folgorato dalla sua allieva. La storia d’amore è stata servita su un piatto d’argento, anche se i diretti interessati hanno mantenuto un profilo basso fino alla fine. Ad un certo punto però l’intesa di sguardi era così chiara che nessuno ha potuto più negare l’amore in fermento.

“Adesso posso confessarlo: il primo bacio è arrivato alle prove”, ha detto in una intervista rilasciata a Oggi dopo la vittoria di Ballando. La conduttrice e showgirl Bianca Guaccero ripercorre l’inizio di quella che è stata un’inaspettata storia d’amore, evidenziando un aspetto particolare: “Quando al primo bacio avverto le farfalle vuol dire che è l’uomo giusto”.

E Bianca non ha dubbi che questa sia la volta giusta. Con Giovanni Pernice, dunque, proseguirebbe tutto a gonfie vele. Tanti gli impegni lavorativi della coppia, soprattutto per Bianca Guaccero che negli ultimi mesi non si è fermata un attimo e l’abbiamo vista alla conduzione del programma Dalla Strada al Palco, con Nek, e o poi anche al Festival di Sanremo. Adesso è forse arrivato il momento di godersi la vita privata con il suo insegnante di ballo.

