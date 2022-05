Bianca Guaccero/ La polemica su detto fatto, le dichiarazioni e i nuovi progetti

Bianca Guaccero, l’esperienza come conduttrice di Detto Fatto e le polemiche

Bianca Guaccero, attrice e nota conduttrice del programma Detto Fatto, si è recentemente trovata inondata di fake news e polemiche. Il programma Detto Fatto (che andava in onda su Rai 2) ha definitivamente chiuso i battenti giovedi 5 maggio. A condurre il programma inizialmente era Caterina Balivo, solo in seguito Bianca Guaccero è subentrata come conduttrice. Durante l’ultima puntata del programma, Bianca ha descritto così la sua esperienza come conduttrice: “I primi anni sono stati molto felici, anni di grande scoperta per me, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto complicati nella storia dell’umanità, come per esempio la pandemia e adesso anche la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere”.

La conduttrice si è ritenuta anche molto soddisfatta e felice del riscontro del pubblico, di cui inizialmente aveva un po’ timore, dato che la sua carriera è sempre stata incentrata sul cinema, non sui programmi televisivi. Fatto sta che il programma ha definitivamente salutato il suo pubblico, Bianca non è stata cacciata e non è neanche la causa di questa decisione (come alcuni avevano sostenuto).

Dopo Detto Fatto Bianca Guaccero ha altri progetti

Il programma Detto Fatto ha chiuso i battenti, come dicevamo, la colpa non è assolutamente della conduttrice, quanto piuttosto dei continui cambi d’orario della trasmissione e dello scarso numero di ascolti. Come si dice, chiusa una porta se ne apre un’altra, infatti pare che l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero abbia in serbo altri progetti per il suo futuro. E’ Jill Cooper, esperta di fitness, a dare la notizia sul web scrivendo: “Ci manchi ma siamo super contenti del tuo nuovo progetto, te lo meriti”. I fan della Guaccero vorrebbero sapere di più ma al momento l’attrice preferisce mantenere il silenzio; di qualunque cosa si tratti però, siamo sicuri sia già in atto.

Bianca però, da donna forte e di carattere, è stata di recente ospite a Le Iene e li si è sfogata con tutti quelli che hanno diffuso notizie false e l’hanno criticata: “Da tempo qualcuno mi tormenta, scrivendo sui giornali cose non vere su di me. Utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico, sul mio lavoro leggo “Cacciata da Rai2, fatta fuori, lo strazio della conduttrice”. Nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato. Ho condotto un programma per quattro anni, ora volto pagina”.











