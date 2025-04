Bianca Guaccero è tra gli ospiti della nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show campione d’ascolti del martedì sera condotto da Stefano De Martino su Rai2. La vincitrice di Ballando con le Stelle è pronta a mettersi alla prova confrontandosi con altri concorrenti vip con i giochi di STEP, uno dei programmi di maggior successo della stagione televisiva. Per la Guaccero si tratta di un momento magico della sua vita privata e professionale, visto che dopo la vittoria a Ballando è tornata alla ribalta nel mondo della televisione. Dapprima la co-conduzione con Nek di “Dalla strada al palco” fino a “Prima Festival”, l’appendice che ha anticipato la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025.

Bianca Guaccero a Verissimo: "L'amore con Giovanni Pernice? Era destino"/ "Lui scava dentro di me"

Proprio la Guaccero, ospite di Verissimo, ha parlato di questo momento speciale della sua vita: “Devo ancora realizzare tutte le cose meravigliose che mi sono successe”. Una cosa è certa: la showgirl ha ricevuto tantissimo e grazie a Ballando ha ritrovato anche l’amore.

Bianca Guaccero e l’amore con il fidanzato Giovanni Pernice

L’esperienza televisiva di Ballando con le Stelle è stato un ciclone nella vita di Bianca Guaccero. Non solo la vittoria finale, ma la showgirl ha avuto modo di conoscere Giovanni Pernice, suo maestro di ballo, con cui è scattata una complicità speciale. “Mi ha tirato fuori tutto ciò che poteva” – ha raccontato la conduttrice che dopo diversi anni di singletudine alla fine è tornata ad innamorarsi. Un amore che hanno cercato di tenere nascosto, ma alla fine il sentimento è scoppiato portandoli sulle pagine di tutti i settimanali di gossip. “Con lui non posso fingere, mi fa evolvere, crescere umanamente” – ha detto la conduttrice che sin da bambina sognava di lavorare nel mondo della televisione.

Ettore e Rosaria, chi sono genitori Bianca Guaccero/ La conduttrice: "Mai avrei voluto un padre diverso"

“Mi piace intrattenere le persone” – ha raccontato la Guaccero che è sempre stata una ragazza timida; per superare quella timidezza si è lanciata senza pensarci in un primo film: “mi salvò la vita, così trovai una forma a quella emotività”. Oggi è una delle conduttrici più richieste della tv, ma la Guaccero non ha dubbi: “devo tutto ai miei genitori, mia madre mi ha sempre seguita!