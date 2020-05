Bianca Guaccero disperato appello per Ballando con le stelle/”Io e Raimondo Todaro..”

Pubblicità

Ballando con le stelle sì o no? Alla fine Milly Carlucci ha dovuto raccogliere le sue cosine e lasciare che il lockdown e la quarantena spazzassero via la sua già annunciata edizione 2020 di Ballando con le stelle. In un primo momento lei sembrava pronta ad insistere per andare in onda ma i vertici Rai hanno rimandato tutto a tempi migliori (forse già in autunno) anche prevedendo il fatto che molte fiction dovranno slittare alla luce delle mancate riprese di queste settimane. L’annunciata messa in onda lascia pensare che la conduttrice avesse già il cast pronto per la nuova edizione ma c’è qualcuno che è pronto a mettersi in gioco e che proprio in tv ha lanciato un disperato appello alla conduttrice e alla trasmissione ballerina: Bianca Guaccero.

BIANCA GUACCERO PRONTA PER BALLANDO CON LE STELLE?

Proprio in una puntata di Detto Fatto, la conduttrice ha lanciato il suo appello “disperato” a Milly Carlucci dicendosi pronta a partecipare a Ballando con le stelle magari al fianco di Raimondo Todaro anche se ha anche ammesso di non aver fatto il provino. In particolare, a tirare fuori l’argomento è stato il suo compagno di viaggio Jonathan Kashanian che ha tirato fuori dal suo cilindro il pettegolezzo: ​“Il gentile Raimondo Todaro, mio grande amico, durante una diretta Instagram, ha detto che avrebbe voluto ballare con me”. Ed è qui che entra in gioco Bianca Guaccero: “Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare, ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meravigliosa coltivare questo mio aspetto. Vediamo… chi vivrà vedrà!”. La conduttrice ha poi ribadito la sua voglia di andare nel programma “anche in una versione bizzarra, farei delle cose mai fatte prima, perché è un programma pulito e Milly è bravissima”, forse questo le aprirà la strada ad essere ballerina per una notte?



