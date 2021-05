Bianca Guaccero, dolci auguri di compleanno per l’ex Nicola Ventola/ Il web impazza..

Bianca Guaccero fa gli auguri di compleanno all’ex fidanzato Nicola Ventola scatenando il gossip. L’ex calciatore, oggi 24 maggio, ha compiuto 43 anni e, per l’occasione, ha ricevuto gli auguri speciali dell’ex fidanzata Bianca Guaccero. L’attrice e conduttrice pugliese, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una loro, vecchia foto scrivendo: “Auguri zio palla, ti vogliamo bene”. Quelli della Guaccero sono degli auguri sinceri e ricchi di un affetto profondo. Bianca Guaccero e Nicola Ventola, entrambi pugliese, hanno avuto una storia d’amore importante durata cinque anni. Dopo l’addio, tuttavia, i due sono riusciti a restare amici e, ancora oggi, sono legati da un affetto fraterno. Il post pubblicato dalla Guaccero è stato anche ricondiviso dallo stesso Ventola che ha così commentato: “Grazie Bià (Bianca ndr)”.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola: dall’amore all’amicizia

Bianca Guaccero e Nicola Ventola hanno avuto una storia d’amore tra il 1996 e il 2001. Belli e giovani, sono stati i protagonisti del gossip di quegli anni. L’amore, poi, è finito ed entrambi si sono sposati con altre persone: Bianca con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto la figlia Alice (il matrimonio è poi finito nel 2017); Nicola Ventola, invece, si è sposato Kartika Luyet, modella svizzera dalla quale ha avuto un figlio di nome Kelian). Tra i due ex fidanzati è così rimasto un rapporto di affetto vero come ha dichiarato la stessa Guaccero in un’intervista di qualche tempo fa: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. Lui è una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”.

