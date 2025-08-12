Bianca Guaccero e Giovanni Perna: convivenza in vista e tatuaggio di coppia, il gossip sui figli esplode! Diventeranno genitori?

Bianca Guaccero e Giovanni Perna potrebbero allargare presto la famiglia. Dopo Ballando con le Stelle i due sono davvero inseparabili e dal momento in cui sono usciti dal programma non c’è stata ombra di crisi. Loro, come pochi nel mondo dello spettacolo, sono una coppia affiatatissima che vuole senza dubbio costruire qualcosa di serio. I loro social sono popolati da tanto amore, infiniti sorrisi e tanta complicità, cosa che fa sognare i fan rispetto a un futuro matrimonio.

Si sa, dopo i talent è facile rimanere insieme per un po’, ma la vera sfida arriva quando una coppia incontra la realtà. E Bianca Guaccero e Giovanni Perna hanno dimostrato a tutti che il loro amore è incredibilmente forte anche dopo diversi mesi da Ballando con le Stelle. Infatti, passato un anno dalla vincita del talent di Milly Carlucci si trovano ancora insieme nonostante la distanza dato che lui è dovuto partire per diverso tempo a Londra a causa del lavoro. Non solo, Bianca Guaccero e Giovanni Perna stanno progettando qualcosa di davvero importante: la convivenza.

Bianca Guaccero ha deciso di rifarsi una vita vicino al compagno Giovanni Perna, ballerino con il quale ha gareggiato a Ballando con le Stelle. Il loro amore è scoppiato all’improvviso, un colpo di fulmine che ha subito fatto presagire a una coppia solida e seria. In tutto ciò, la figlia di lei, Alice, approva pienamente Giovanni, e con lui ha stretto un enorme legame tanto che la conduttrice li ha chiamati “associazione a delinquere”. Al momento i due sono pronti a convivere, per concretizzare un vero e proprio progetto di vita, alla faccia della crisi di cui si vociferava qualche tempo fa.

Le premesse sono buonissime: nei mesi scorsi si sono fatti un tatuaggio segnando la data della vincita di Ballando con le Stelle, il 21 dicembre 2024, momento indimenticabile per entrambi. Ma oltre alla convivenza non si esclude l’arrivo di un figlio! Bianca Guaccero ha spiegato di essere ancora pronta a diventare mamma con il fidanzato Giovanni. Oltretutto, lui non è mai stato sposato, e questa potrebbe essere un’ottima occasione per fare il grande passo insieme! Che dire, facciamo tantissimi auguri a questa coppia splendida!