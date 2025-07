Bianca Guaccero rispedisce al mittente i rumor a proposito di una presunta crisi con l’attuale fidanzato Giovanni Pernice: “Ecco la verità!”.

Una storia d’amore che ha fatto sognare i fan di Ballando con le stelle, che ha aggiunto romanticismo ad un percorso già entusiasmante; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno condiviso l’esperienza nel talent di Milly Carlucci e proprio le tante ore di prove, le coreografie, la simbiosi dettata dalle necessità della gara hanno propiziato la nascita di una splendida liaison. Entrambi, soprattutto nelle settimane successive, hanno celebrato la bellezza del loro legame; in particolare si sono detti pronti a vivere anche la distanza dati gli impegni del ballerino a Londra e quelli della conduttrice in Italia. Eppure, proprio qualche giorno fa, sono emerse voci insistenti a proposito di una possibile rottura imminente tra i due. Pochi momenti insieme, post criptici sui social; presunti indizi portati in auge – come riporta Novella 2000 – anche da Deianira Marzano a proposito di una possibile rottura tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Come spesso accade, alcuni rumor sono destinati a rimanere tali e sbiadire con il tempo; questa volta ci ha pensato direttamente uno dei diretti interessati a mettere la pietra tombale sulle voci di crisi circolate in questi giorni. Bianca Guaccero, in esclusiva per Novella 2000, ha infatti smentito in maniera categorica quanto si è detto di recente a proposito del presunto epilogo della liaison.

Bianca Guaccero categorica sulla presunta crisi con Giovanni Pernice: “Tutto a gonfie vele!”

“Non c’è alcuna crisi, tra lei e Giovanni Pernice va tutto a gonfie vele. Quanto emerso in rete, dunque, sono illazioni infondate”, si legge così nell’articolo di Novella 2000 che racconta appunto la smentita di Bianca Guaccero a proposito delle voci sulla presunta crisi vigente con il ballerino conosciuto a Ballando con le stelle. La conduttrice lo ha rivelato in maniera diretta ed inequivocabile al direttore del magazine, Roberto Alessi; una versione decisamente più attendibile delle chiacchiere di gossip circolate di recente e con basi e certezze piuttosto labili già prima della smentita.