Galetto fu Ballando con le stelle per Bianca Guaccero che non solo l’ha rilanciata dal punto di vista professionale ma le ha fatto incontrare l’amore, il suo attuale fidanzato Giovanni Pernice all’epoca suo maestro. È passato dal loro primo incontro che ha fatto scattare la scintilla ma come procede tra i due? Nei mesi scorsi la Guaccero ospite a Verissimo ha confessato di essere sempre più innamorata, ed adesso il magazine Chi ha paparazzato la coppia alle Barbados.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice matrimonio in vista? Nei giorni scorsi la coppia si è concessa una vacanza alle Isole Barbados, una sorta di piccola ‘luna di miele’. I due sono stati beccati dai paparazzi di Chi che hanno immortalato il loro amore. Complici, affiatati e innamoratissimi da settimane si rincorrono le voci su un possibile matrimonio tra i due. Del resto la conduttrice non ha mai nascosto di provare per lui un sentimento fortissimo e quindi l’ipotesi delle nozze sembra possibile. L’attrice ha poi condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram e tra tenerezze, baci e momenti di forte passione ha commentato con un eloquente: “Holiday in love.”

Durante la lunga intervista concessa a Verissimo, inoltre, sul fidanzato Giovanni Pernice, Bianca Guaccero ha confessato: “Ha riportato il mio cuore a sorridere, l’ho aspettato tanto ma è giusto così.” E subito dopo ha speso delle splendide parole per il suo compagno che è un uomo ed un professionista straordinario che ha saputo tirare fuori il meglio di lei. E sui suoi sogni con il fidanzato per il futuro ha ammesso che sogna di renderlo felice, che costruisca un solido rapporto con la figlia Alice con il quale il rapporto è molto rispettoso e che magari chissà si allarghi la famiglia con l’arrivo di un figlio.