Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: proposta di matrimonio a Ballando con le stelle 2025? Sorpresa in diretta per la coppia: "Si sposano"

Ballando con le stelle 2025 non è solo un talent in cui volti noti si cimentano con il ballo ma anche una spaccato di vita, un vero e proprio reality in cui i concorrenti si mostrano e si raccontato e spesso nascono amicizie che durano anni e talvolta nascondo anche amori. Il caso emblematico è quello di Massimiliano Rosolini e Natalia Titova, insieme da vent’anni e genitori di due splendide ragazze ma gli esempi. E l’anno scorso è nata un’altra coppia che è sempre più unita e innamorata e che potrebbe essere al grande passo.

Stando, infatti, a quanto riporta il magazine Gente un amatissimo maestro di ballo sarebbe pronto a fare una sorpresa alla sua amata. Si tratta di Giovanni Pernice, maestro di Francesca Fialdini nell’edizione in corso che nella scorsa era in coppia con Bianca Guaccero. Il ballerino e la conduttrice e attrice pugliese hanno creato sin da subito un ottimo feeling e tra un passo di Tango ed uno di Salsa è scoccata la scintilla. La loro storia d’amore procede a gonfie vele ed adesso pare proprio che Giovanni Pernice è pronto a fare la proposta di matrimonio a Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2025, durante la diretta di una delle prossime puntate.



Ballando con le stelle 2025, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sposano? Esplode il gossip

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sposano? Stando alle indiscrezioni lanciate dal magazine Gente sembra proprio di si. Come in una perfetta favola moderna il ballerino di Ballando con le stelle 2025 farà la fatidica proposta con tanto di anello all’attrice con un’atmosfera magica fatta di luci, musica e (si spera) un emozionato ‘SI’ davanti a milioni di telespettatori. Del resto in una recente intervista a Verissimo l’attrice ha confessato di essere innamoratissima del suo uomo: “Non sapevo nemmeno più se credere nell’amore, avevo messo un blocco ai sentimenti, una pietra sul cuore. Giovanni è stato molto bravo nel farmi aprire e tra noi è nata una chimica speciale. Quando l’ho incontrato mi sono sentita subito a mio agio. Lui mi fa ridere, mi fa sentire amata e libera. È la persona giusta, quella che aspettavo”.