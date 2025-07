Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono in crisi? La conduttrice ha pubblicato delle storie su Instagram che hanno allarmato i fan della coppia

Cosa sta accadendo tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? La coppia che ha fatto impazzire i fan di Ballando con le stelle, e non solo per le loro performance sulla pista, starebbe vivendo un momento di crisi. Chi ha seguito la scorsa edizione dello show di Milly Carlucci sa che Bianca ha partecipato come concorrente e ha avuto come maestro proprio Pernice. Ballo dopo ballo, i due hanno iniziato a stringere un legame sempre più forte, anche fuori dalla gara.

Elisabetta Gregoraci sul presunto flirt con Francesco Arca: reazione strana e misteriosa/ Cosa non torna

Si è quindi iniziato a parlare di possibile flirt, inizialmente smentito dai diretti interessati ma poi confermato da evidenti gesti affettuosi, anche baci sulle labbra. Fino a quanto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si sono più nascosti, confermando di essere una coppia anche nella vita reale. E non sono mancati gesti importanti, come quando la conduttrice ha portato il ballerino a conoscere la sua famiglia.

Samira Lui, boom di ascolti con Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna/ "Ecco il segreto del nostro sucesso"

Bianca Guaccero lancia stoccate al fidanzato Giovanni Pernice? Cosa sta succedendo

Tutto, insomma, sembrava procedere a gonfie vele fino alle ultime ore, quando Bianca ha iniziato a pubblicare su Instagram delle storie che hanno allarmato i fan della coppia. Come segnalato anche da Deianira Marzano, Guaccero ha pubblicato alcune foto contenenti messaggi che sembrano essere delle stoccate al fidanzato Giovanni Pernice. In una, Bianca scrive: “Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto”; in un’altra, la conduttrice è insieme a tutta la sua famiglia ma senza Giovanni, e sullo scatto si legge la frase “Family first”, ovvero la famiglia prima di tutto. Parole che molti hanno interpretato proprio come una frecciatina al fidanzato, che non compare in alcuno scatto pubblicato dalla conduttrice, e che starebbero a segnalare una crisi per la coppia, che potrebbe tramutarsi poi in una rottura. Solo ipotesi, per il momento, che saranno confermate o smentite soltanto dai diretti interessati.

Belen Rodriguez nel cast di Ballando con le stelle 2025?/ "Ci sarà, ma non come concorrente"