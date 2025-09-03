Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ultimi giorni di vacanza prima di tornare in tv: i dettagli

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sempre più innamorati. A distanza di un anno da quando si sono conosciuti negli studi di Ballando con le stelle, i due continuano ad essere complici ed affiatati, come testimoniato da alcuni scatti rubati dai fotografi di Chi Magazine e pubblicato nell’ultimo numero in uscita del settimanale. La conduttrice e il ballerino, infatti, sono stati beccati mentre si godevano dei giorni di relax a Portofino, tra baci e abbracci affettuosi. Completamente smentite, dunque, le voci di crisi degli ultimi mesi, di chi li vedeva già separati.

Dopo il ritorno di Giovanni a Londra a luglio, sono iniziate a circolari immediatamente rumors riguardo una presunta rottura. Tuttavia, la permanenza di Pernice in Inghilterra era dovuta semplicemente ad impegni lavorativi, tanto che la coppia ha trascorsi giorni di vacanza anche in Sicilia dalla famiglia di lui e in Puglia a casa di lei. Tra l’altro, nei prossimi mesi, Pernice starà stabilmente a Roma, dato che è stato riconfermato come uno dei maestri della 20esima edizione di Ballando.

Bianca Guaccero torna alla recitazione: i dettagli

Quali sono, invece, i progetti lavorativi di Bianca Guaccero per la prossima stagione televisiva? Ebbene, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice”, la conduttrice tornerà alla recitazione. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, il giornalista ha svelato che Bianca sarà la protagonista di una nuova fiction su Rai 1, dal titolo “Ci vorrebbe un’amica”. Le riprese dovrebbero iniziare a breve, segnando il ritorno della Guaccero sul set a distanza di ben cinque anni. Insomma, pare proprio che i prossimi mesi saranno molto impegnativi sia per Bianca che per il fidanzato, Giovanni Pernice, pronto a tornare sulla pista da ballo di Ballando con le stelle.