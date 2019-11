Bianca Guaccero è Lorenza/ “Devo salvare la piccola Angela…” (In punta di piedi)

Bianca Guaccero stasera su Rai1 indosserà i panni di Lorenza nel film TV “In punta di piedi” (in replica, la prima volta era stato trasmesso lo scorso 5 febbraio 2018) diretto da Alessandro D’Alatri. L’attrice ricoprirà il ruolo di un’insegnante di danza classica che si troverà alle prese con “un’allieva, figlia di un mafioso, che tra l’altro ha ucciso mio figlio, che sogna di diventare una ballerina – ha dichiarato -. La vicenda di riscatto sociale, ambientata a Secondigliano, avrà risvolti del tutto inaspettati”. Pochi giorni prima del debutto la conduttrice di Detto Fatto era stata anche ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa dove, aveva aggiunto altri dettagli sul suo nuovo lavoro: “si tratta di una storia sul coraggio delle donne, di anticamorra e di speranza, in quanto questa insegnante cerca attraverso la danza e l’arte di portare bellezza laddove non ce n’è – ha aggiunto -. Il mio ruolo sarà quello di salvare la piccola Angela da un destino segnato”.

Bianca Guaccero è Lorenza: Torna a Marcianise dopo la morte del figlio

Intervistata dall’Ansa invece, Bianca Guaccero ha parlato ancora di Lorenza, il suo personaggio: “Lorenza, che ha passato la sua vita in giro per il mondo, torna a Marcianise dopo la morte del figlio. Apre la scuola perché spera possa diventare un minuscolo seme di civiltà in un luogo che conosce quasi esclusivamente la sopraffazione. Non si compromette mai interiormente, aiutando le giovani ballerine che vogliono coltivare il loro talento”. La protagonista della vicenda, ispirata ad avvenimenti realmente avvenuti, è Angela, una bambina di 11 anni che sogna di diventare una ballerina classica. Il suo desiderio è contrastato dal padre Vincenzo, camorrista che ha “tradito” un clan per entrare in un altro. Una scelta, la sua, che ha messo in pericolo l’intera famiglia e per la piccola anche uscire di casa diventa un pericolo. Sua madre Nunzia però, non si dà per e con l’aiuto di una coraggiosa insegnante (interpretata proprio dalla Guaccero) riuscirà a garantire alla figlia le lezioni che tanto desidera.

