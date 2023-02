Bianca Guaccero “Fidanzata? Innamorata ma lui non lo sa”/ “Mia figlia mi ha cambiato”

Bianca Guaccero, ospite di “Generazione Z”, trasmissione di Rai Due condotta da Monica Setta, ha raccontato la sua vita, a cominciare dalla sua infanzia. “Tutta la mia vita è stato un grande atto di coraggio – ha esordito l’attrice –. Ero una ragazzina qualunque a Bitonto e sono partita con la mia sola valigia carica di sogni, essendo una semplice giovane di paese che ambiva a realizzare i suoi desideri. Questo era il mio obiettivo: far sapere a tutti che ce la si potesse fare pur arrivando non da una grande città. Ero un’adolescente rock, ascoltavo molto gli Skunk Anansie, i Cranberries e Alanis Morissette“.

Nel corso della sua carriera, Bianca Guaccero ha vissuto taluni periodi nei quali le cose non andavano come lei avrebbe voluto: “A volte si ha bisogno di altro, di dedicarsi alla famiglia, ai figli, e si deve rimettere tutto in discussione. Questi frangenti aiutano a capire come evolvermi. Ho anche fatto alcuni provini per Sanremo che non sono andati a buon fine, poi ci sono state esperienze che non ho fatto per scelte mie, come le scene di nudo. Avevo la possibilità di fare un film con Sergio Rubini, ‘L’Anima Gemella’, ma ho rifiutato per quest’ultimo motivo”.

BIANCA GUACCERO: “PER AMORE HO SEMPRE FATTO SCELTE FUORI DALLE RIGHE”

Oggi, ha proseguito Bianca Guaccero a “Generazione Z”, “sono una barca che ha mollato gli ormeggi, mi sono lasciata andare senza cercare per forza il controllo. Anche in amore bisogna tenere la mente aperta e non avere certezze. L’incertezza è tutto ciò che ci mantiene vivi. Rimescolare le carte, ritrovare gli stimoli… Noi in amore incanaliamo troppo le cose! Inoltre, da quando sono mamma, mia figlia Alice ha cambiato il mio egocentrismo. Prima mi mettevo al centro di tutto, da quando c’è lei ho spostato il baricentro anche nelle piccole cose”.

Bianca Guaccero ha poi concluso dicendo di non essere mai fuggita dai suoi errori e di essersi sempre assunta la responsabilità delle sue scelte: “Tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto in nome dell’amore e, spesso, non sono stata capìta. Ho fatto scelte fuori dalle righe, fuori dalla normalità, da quello che la gente si aspettava da me. Oggi sono felice di essere un po’ fuori dagli schemi. Attualmente non sono fidanzata, ma sono innamorata. Lui, però, non lo sa!”.











