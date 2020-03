Bianca Guaccero, figlia Alice interrompe la diretta/ Adil Rami torna a corteggiarla

Dopo il debutto di lunedì scorso, Detto Fatto è tornato in diretta su Instagram. Alle 14, Bianca Guaccero ha accolto tutti i suoi fans sul profilo Instagram della trasmissione di Raidue trascorrendo con loro circa un’ora e mezza. Dopo aver intrattenuto i followers con Elisa D’Ospina e con Carla Gozzi con le quali ha parlato di musica e di moda, Bianca Guaccero è stata sorpresa dall’arrivo della figlia Alice. La conduttrice e attrice pugliese sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Roma con la figlia la quale, mentre la mamma era in diretta su Instagram, spaventata da una ragnatela, ha chiesto l’aiuto della madre. “Scusate, si è spaventata”, ha detto Bianca che ha poi permesso alla bambina di stare al suo fianco durante la diretta senza, tuttavia, mostrare il suo viso. “Piange perché ha toccato una ragnatela. Lei ha molta paura dei ragni e si è spaventata. I ragni non fanno niente, ti difendo io”, ha aggiunto svelando, però, di avere la stessa fobia della bambina.

BIANCA GUACCERO CORTEGGIATA DA ADIL RAMI SU INSTAGRAM

Bianca Guaccero, durante la diretta di Detto fatto di oggi, mercoledì 25 marzo, è tornata a collegarsi con Jonathan Kashanian che è tornato a parlare di Adil Rami. Jonathan ha così mostrato a Bianca alcune foto del calciatore esortandola a dargli una possibilità. Bianca, tuttavia, non è apparsa molto entusiasta soprattutto quando ha scoperto il segno zodiacale dell’ex compagno di Pamela Anderson. L’esperto dell’oroscopo di Detto Fatto, infatti, aveva predetto per Bianca l’incontro con un uomo del toro. Rami, però, è del capricorno, il suo stesso segno zodiacale. “Due capricorno si scontrano”, ha detto la Guaccero che ha poi aggiunto di non voler un altro uomo capricorno nella sua vita avendo già Jonathan.



