Bianca Guaccero, il pubblico la boccia: via dal palinsesto Rai. Techetechetè torna nella versione classica e Gerry Scotti ringrazia.

Mediaset ha stravolto – ancora una volta – i piani del prime time dato che La ruota della fortuna di Gerry Scotti sta ottenendo ottimi risultati. Rai ha provato quindi a controbattere con TecheTeche Top Ten di Bianca Guaccero sperando di avere un degno concorrente per Canale 5 e invece le cose non sono andate come sperava. Infatti, il programma non continuerà fino alla fine di luglio come pianificato inizialmente, ma verrà sostituito dal classico Techetechetè che ritorna sul piccolo schermo lunedì 21.

Per quale motivo Rai ha deciso di liquidare Bianca Guaccero? I telespettatori si sono chiesti il perchè di questa strana decisione, ma pare che dalle indiscrezioni social, la causa risiederebbe proprio negli ascolti bassi. Di conseguenza, Techetechetè Top Ten non si dimostrava all’altezza della concorrenza con La ruota della fortuna, che quest’anno è partita benissimo. Infatti, il programma di Bianca Guaccero è crollato al 13% di share nell’ultima settimana, motivo per il quale probabilmente si è deciso di fare un dietrofront.

Bianca Guaccero, i commenti social contro TecheTeche Top Ten: “Cosa aspettate a mandarla via?

Anche su X si è sentito tanto malcontento da parte degli spettatori. Molti si sono rivelati stanchi del programma di Bianca Guaccero considerandolo noioso: “Cosa aspetta la Rai a sospendere la Guaccero da Techetechete Top Ten? Una delle trovate televisive più sbagliate degli ultimi anni…“, e ancora: “La presenza di Bianca Guaccero a Techetechete non è solo inutile, è di disturbo“, si legge sempre sui social. Viste le ripetute critiche a TecheTeche Top Ten, casa Rai avrebbe deciso di combattere contro La ruota della fortuna riproponendo la serie classica del programma. Sarà stata la scelta azzeccata per affossare Gerry Scotti?