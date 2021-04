Bianca Guaccero ha Covid/ Video Detto Fatto: “Febbre e tosse, non so com’è successo”

Bianca Guaccero positiva al coronavirus. La conduttrice di Detto Fatto ha annunciato di essere affetta da Covid, motivando così la sua assenza nella puntata odierna. In collegamento da casa con la trasmissione, ha voluto spiegare in prima persona quali sono le sue condizioni di salute, tranquillizzando i telespettatori, ma al tempo stesso rivolgendo un messaggio a tutti coloro che sottovalutando l’incidenza e la virulenza del coronavirus. “Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci, purtroppo ahimè in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia, e anche io ho contratto il coronavirus”, ha esordito Bianca Guaccero in collegamento con lo studio di Rai 2.

La conduttrice ha spiegato di essere a casa. “Ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva”. Dunque, Bianca Guaccero è attualmente in attesa del risultato del tampone molecolare a cui si è sottoposta per avere la conferma.

BIANCA GUACCERO “COVID? NON SO COM’È SUCCESSO”

Bianca Guaccero in collegamento con Detto Fatto da casa ha spiegato che “purtroppo c’è una grande percentuale” per la quale può aver contratto il coronavirus anche lei e che, quindi, non si tratta di un caso di falso positivo, “nonostante io sia una persona che sia stata quasi presa in giro nel tempo, per il mio essere fissata veramente, veramente a tutto”. Dunque, la conduttrice ha spiegato di aver lanciato un appello social per la sua regione, ma in generale vuole invitare tutti a fare attenzione. “Non bisogna mai, mai, mai abbassare la guardia perché io non so veramente come sia potuto succedere”.

Ma chi conduce ora Detto Fatto in assenza di Bianca Guaccero? Come successo in altre occasioni in cui si è dovuta assentare, al suo posto sono Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Di conseguenza, il programma non si ferma e va in onda per tutta la settimana, come previsto dal palinsesto. Dunque, per il momento Bianca Guaccero non ha preso in considerazione la possibilità di condurre la trasmissione da casa, come avvenuto in altre occasioni per altri programmi.

🎬 La nostra padrona di casa ha qualcosa di importante da dire: "Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Sono a casa, ho un po' di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere." pic.twitter.com/oDfWcaJGKz
— Detto Fatto (@DettoFattoRai2) April 12, 2021





