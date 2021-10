Bianca Guaccero ha un nuovo fidanzato?/ Uno dei suoi ex la “tiene d’occhio”

Bianca Guaccero ha un nuovo fidanzato? E’ il quesito che assilla e diverte gli appassionati di gossip, dal momento che la nota conduttrice e attrice da alcune settimane indossa un bellissimo anello. Ma a spegnere sul nascere ogni rumors ci ha pensato la stessa Bianca Guaccero, precisando che non esiste alcun compagno al momento. La showgirl ha detto di essere felicemente single e per quanto riguarda l’anello, non ci sarebbe alcun corteggiatore all’orizzonte. Semplicemente si è fatta un regalo.

Bianca Guaccero/ Da Nicola Ventola a Dario Acocella e il "flirt" con Luca Bizzarri

“Siccome nessuno mi ha mai regalato un solitario, me lo sono fatta montare su un anello per far finta di essere fidanzata”, aveva raccontato Bianca Guaccero nelle scorse settimane. Eppure qualcuno aveva voluto forzatamente vederci qualcosa in più, ipotizzando appunto l’inizio di una nuova storia d’amore per la presentatrice.

BIANCA GUACCERO E NICOLA VENTOLA: RITORNO DI FIAMMA?/ Un solo amore nella sua vita…

Bianca Guaccero, ottimi rapporti con l’ex Nicola Ventola

Di certo a Bianca Guaccero non mancano le amicizie maschili. Anche se queste derivano dalla lista degli ex. Un uomo con cui la conduttrice è rimasta in ottimi rapporti, ad esempio, è l’ex calciatore Nicola Ventola, con il quale ha avuto una relazione parecchi anni fa. Da quando la loro storia si è interrotta sono rimasti comunque molto legati, mantenendo un rapporto di amicizia.

Al punto che, di tanto in tanto, i due si scambiano commenti sui social, con Ventola che la “tiene d’occhio”. Non tutti però sanno però che Bianca Guaccero è stata sposata con il regista Dario Acocella, con il quale ha messo al mondo la sua unica figlia Alice.

Bianca Guaccero fidanzata?/ Svelato il mistero dell'anello: "C’entra Jonathan..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA