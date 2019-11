Bianca Guaccero/ “Il divorzio è stato il periodo più doloroso della mia vita” (Una Storia da Cantare)

Bianca Guaccero si lancia in una nuova avventura televisiva e, affiancata da Enrico Ruggeri, sarà al timone di “Una Storia da Cantare“. Il programma, andato in onda su Rai Uno in una prima puntata il 16 novembre, ha come protagonisti i personaggi celebri del panorama musicale italiano: Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Pino Daniele, Lucio Battisti e molti altri. Un vero e proprio viaggio nella vita dei miti della canzone d’autore italiana, che si strutturerà in tre puntate ricche di emozioni: la prossima andrà in onda stasera, sabato 23 novembre. “Una donna bellissima, brava simpatica e autoironica…” così Ruggieri annuncia l’ingresso della sua compagna di viaggio, Bianca Guaccero, visibilmente emozionata e in un elegantissimo look total black. La bella attrice, conduttrice e cantante italiana ha così introdotto lo show: “Sono molto felice di essere qui questa sera. Faremo un viaggio nelle nostre emozioni e nei nostri ricordi, perché appartiene a ognuno di noi il ricordo di queste straordinarie canzoni“. Nel ripercorrere la carriera di Fabrizio De Andrè, ci ha tenuto a sottolineare quanto fosse legata alla sua figura fin da bambina: “Di Fabrizio De Andrè ho un ricordo legato all’infanzia. Mi ricordo i 45 giri di mio padre, sapevo le canzoni a memoria”. È toccato proprio a lei il compito di intervistare Dori Ghezzi, moglie e compagna di tutta una vita di De André. Subito la Guaccero cerca di scavare nella vita personale del celebre autore di “Bocca di Rosa”, chiedendo alla Ghezzi come fosse stata conquistata da Fabrizio, la risposta scalda il cuore di tutti: “Non mi ha mai corteggiata…È come se ci fossimo conosciuti da sempre e ha continuato un discorso. Io mi son sempre sentita a mio agio con lui. Questo vale per tutte le persone che ha incontrato, era proprio una capacità che aveva“.

Bianca Guaccero: single, determinata e…Invidiata?

In questi anni numerosi sono stati i confronti tra Bianca Guaccero e Caterina Balivo, rispettivamente la nuova e l’ex conduttrice di “Detto Fatto“. Le due, qualche giorno fa, sono state protagoniste di una situazione un po’ imbarazzante. La Balivo, durante il suo programma Vieni da me, trasmesso su Rai Uno, si è collegata con gli studi di “Una Storia da Cantare”, ma ha chiacchierato solo con Enrico Ruggeri. “Sarò affiancato da Bianca Guaccero“, queste le parole di Ruggeri. La Balivo di risposta ha chiesto al cantante dove fosse la sua collega. Questa domanda ha creato dell’imbarazzo in studio visto che la Guaccero era in quel momento impegnata proprio nella conduzione di “Detto fatto”. Semplicemente una gaffe per la Balivo o si è trattata di una vera e propria frecciatina? Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, la Guaccero, ha recentemente rilasciato una lunga intervista al settimanale di gossip Chi, dove ha potuto raccontare la verità sul divorzio con il suo ormai ex marito e padre di sua figlia, Alice.

In particolare ha dichiarato: “È stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Faccio molta fatica a innamorarmi, sono una donna difficile“. In ogni caso, la conduttrice attualmente si dichiara single e in attesa di una relazione che possa portarle un po’ di serenità e felicità. Sogna di trovare l’amore della sua vita, un amore maturo, simile alla pace che ha dentro adesso. Recentemente si è parlato di un presunto flirt tra la conduttrice di Detto Fatto e il cantautore Fabrizio Moro, relazione però, subito smentita dalla stessa Bianca. Una donna forte e determinata la Guaccero, che, viste le recenti accuse sul suo corpo, diventa la paladina di tutte quelle vittime di body shaming e invita ragazzi e ragazze ad accettare i propri pregi e i propri difetti fisici. Recentemente, approfittando delle telecamere di Detto Fatto ha così risposto agli attacchi gratuiti di hater che l’accusavano di eccessiva magrezza: “Sono stata chiamata anoressica. La verità è che il mio metabolismo è cambiato dopo la gravidanza”, smorzando così le polemiche.

