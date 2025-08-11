Un trattamento che sta facendo il giro del web, grazie al rilancio tramite i social. Protagonista, la bella Bianca Guaccero. Ecco come funziona

Bianca Guaccero, nata il 15 gennaio 1981 a Bitonto, in provincia di Bari, è una delle figure più note e amate del panorama televisivo italiano. Con una carriera che spazia dal teatro alla televisione, passando per il cinema, Guaccero ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nel cuore del pubblico grazie alla sua poliedricità e al suo talento naturale.

Nel corso della sua carriera, Bianca Guaccero ha recitato in numerosi film e serie TV, mostrando una notevole versatilità. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2001 con il film La seconda notte di nozze, ma è con la sua interpretazione nella serie televisiva Ricomincio da me che conquista l’attenzione del pubblico e della critica. La sua capacità di passare con disinvoltura da ruoli comici a quelli drammatici la rende un’attrice di grande talento, capace di adattarsi a ogni tipo di personaggio.

Oltre alla recitazione, Bianca Guaccero ha fatto parlare di sé come conduttrice televisiva. Dopo diverse esperienze come co-conduttrice in vari programmi, ha ottenuto una grande popolarità come conduttrice di Detto Fatto, il programma di Rai 2 che l’ha consacrata come una delle presentatrici più ammirate del piccolo schermo.

Il trattamento di Bianca Guaccero

Insomma, non deve sorprendere che ciò che fa un personaggio del carisma di Bianca Guaccero non passi inosservato. Ecco, allora, in cosa consiste il trattamento antiage che l’attrice e conduttrice ha documentato tramite il proprio profilo Instagram ufficiale.

Parliamo del trattamento PRX-T33, che sta guadagnando sempre più popolarità nel mondo della cosmetica, grazie alla sua innovativa tecnologia che consente di rigenerare la pelle senza l’uso di aghi. Questa biostimolazione, molto apprezzata da chi ha il terrore delle punture, è un vero e proprio alleato per chi desidera migliorare l’aspetto della pelle in modo efficace e non invasivo, come dimostra anche la bellissima Bianca Guaccero, testimonial della bellezza naturale.

Il PRX-T33 è un peeling ambulatoriale che si distingue dalle tradizionali tecniche di esfoliazione per la sua formula unica, composta da Acido Tricloracetico, Perossido di Idrogeno e Acido Cogico. A differenza di altri trattamenti estetici, non necessita di aghi o iniezioni, il che lo rende particolarmente adatto per chi ha paura degli aghi ma non vuole rinunciare a risultati visibili e duraturi.

Il trattamento si esegue mediante un massaggio profondo che permette ai principi attivi di penetrare in profondità nella pelle. Questo stimola i fibroblasti, le cellule responsabili della produzione di collagene ed elastina, favorendo così la rigenerazione della pelle e migliorandone l’elasticità e l’aspetto complessivo.

Il PRX-T33 è efficace contro diverse imperfezioni cutanee. È ideale per chi ha la pelle con pori dilatati, discromie (macchie scure o chiare) o piccole cicatrici. Nonostante i suoi numerosi benefici, è importante sapere che il trattamento non è indicato per ridurre le rughe profonde, ma è perfetto per restituire alla pelle una luminosità naturale e migliorare la sua texture complessiva.

Il protocollo prevede generalmente 3-4 sedute a distanza di alcune settimane, seguite da una seduta di mantenimento per prolungare i risultati. Ogni seduta non richiede un lungo tempo di recupero, e, subito dopo il trattamento, si può notare un leggero rossore che scompare nel giro di un’ora. Inoltre, si può verificare una leggera esfoliazione, che però non compromette la vita quotidiana.

Uno degli aspetti più apprezzati del PRX-T33 è la sua capacità di rendere la pelle più bella e luminosa senza dover ricorrere a trattamenti invasivi. Molte persone, tra cui anche celebrità come Bianca Guaccero, hanno scelto questo trattamento per migliorare l’aspetto della loro pelle senza il rischio di effetti collaterali indesiderati.