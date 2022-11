Bianca Guaccero incinta? L’attrice smentisce il gossip/ “Solo la piega del maglione”

Bianca Guaccero è in dolce attesa? L’attrice smentisce il gossip sui social

Bianca Guaccero, in questi ultimi giorni, è finita al centro della cronaca rosa per un “pancino sospetto” visibile in alcuni scatti su Instagram. I rumor sulla presunta gravidanza dell’attrice pugliese si sono allargati a macchia d’olio, insieme al gossip su un nuovo fidanzato.

Bianca Guaccero è intervenuta sui social per smentire entrambe le voci che circolano sul web: “Per tutti coloro che in questa foto hanno intravisto un ‘pancino sospetto’…vorrei farvi notare che nella versione a colori si capisce che si tratta della piega del maglione! Fatemi prima fidanzare! Poi si pensa! Grazie di esserci! Vi voglio bene birbantelli!”. Insomma, non solo non è incinta ma l’attrice ed ex conduttrice di Detto Fatto non è neanche fidanzata e ci tiene a ribadirlo. Sembra che i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere la propria beniamina in dolce attesa.

Sembra che Bianca Guaccero sia perseguitata dai gossip; in estate, Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo cui l’attrice pugliese avrebbe partecipato a Ballando con le stelle: “Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato a Ballando con le stelle, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L’ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Il cast non è chiuso e la Carlucci vuole stupire”.

Anche in questa occasione, a smentire il gossip ci ha pensato la stessa Bianca Guaccero su Instagram che ha scritto: “No, non è vero. Ma approfitto per ringraziare Milly (Carlucci ndr) per la bellissima esperienza che mi ha fatto vivere insieme alla sua splendida squadra durante il Cantante Mascherato”.











