Bianca Guaccero/ “Mia madre Rosaria mi ha insegnato a guardare oltre”

Oggi è il compleanno della madre di Bianca Guaccero, attrice e conduttrice televisiva di “Detto Fatto”. Per l’occasione, Bianca le ha dedicato un meraviglioso post sui social; infatti, sotto una foto di lei da bambina insieme alla madre (Rosaria Salierno), ha scritto delle parole molto dolci. “Io e te mamma, quante ne abbiamo passate insieme…”: inizia così la sua dedica. Bianca parla della madre come una donna “illuminante” e in certi momenti “cruda”, ma che è sempre riuscita a infonderle tanta fiducia e apertura verso il futuro.

Guaccero aggiunge che sua mamma è una donna pura, che porta con sé un’allegria contagiosa. Poi, scrive una frase bellissima: “Mi hai insegnato a guardare oltre ciò che si vede con lo sguardo”. Indubbiamente, viviamo in un’epoca e in una società che tende spesso, erroneamente, ad essere superficiale e a designare qualcuno o qualcosa ad un primo impatto, senza scavare a fondo, caratteristica che sicuramente non appartiene alla presentatrice, grazie all’educazione e alla forza dei valori che la madre le ha sempre trasmesso, valori che tra l’altro l’hanno resa “libera”. La dedica si conclude con una meravigliosa frase d’affetto e di auguri per il giorno del suo compleanno: “Ti amo mamma, amica, insegnante, testarda, dolce, capricciosa, romantica, sognatrice! Buon compleanno!”

Bianca Guaccero e i suoi successi

Bianca Guaccero è molto riservata riguardo alla sua vita privata, di cui abbiamo infatti poche notizie, tra cui quella del matrimonio con Dario Acocella (regista cinematografico), da cui ha avuto una figlia nel 2014. La loro unione sentimentale è poi terminata nel 2017 e Bianca, in seguito, ha sempre mantenuto molta riservatezza in ambito amoroso e familiare. Sappiamo molto, però, in merito ai suoi successi all’interno della televisione italiana: Bianca ha debuttato al cinema, nel film Terra Bruciata, al fianco di Raoul Bova e Michele Placido e ha partecipato a diverse produzioni televisive, come “Capri”, “Mia Madre”, “Assunta Spina”, “Walter Chiari” e non solo.

Nel 2015 ha condotto il Festival di Sanremo insieme ad Andrea Osvart, Pippo Baudo e Piero Chiambretti e oggi la vediamo come presentatrice di Detto Fatto, programma che conduce dal 2018 dopo avere raccolto il testimone da Caterina Balivo. Attualmente, sappiamo da alcune news di Dagospia che Detto Fatto e Bianca non torneranno su Rai 2 da settembre, ma sicuramente la Guaccero, con la sua grande dose di umorismo, dolcezza e carisma, avranno ancora modo di stupire il pubblico italiano.

