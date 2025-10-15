Chi è Bianca Guaccero: vita e carriera. Dall'amore scoppiato a Ballando con il fidanzato Giovanni Pernice al lutto per la morte del padre

Bianca Guaccero è una delle conduttrici e attrici più amate nel mondo dello spettacolo italiano ma, per chi non la conoscesse, andiamo a scoprire meglio la sua carriera e vita privata. Bianca è nata a Bitonto, in provincia di Bari, il 15 gennaio 1981 e ha iniziato a lavorare in televisione da giovanissima, partecipando a programmi come Sotto a chi tocca e ottenendo ruoli in fiction di successo come Capri e Assunta Spina. Nel 2008, arriva la grande svolta, grazie all’opportunità di condurre il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Andrea Osvárt.

Chi è Ettore Guaccero, morto il papà di Bianca/ La dedica di Giovanni Pernice in diretta a Ballando

Successivamente, ha presentato “Detto Fatto“, prima di attraversare alcuni anni difficili dal punto di vista lavorativo. Nel 2024, però, torna alla ribalta grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle, dove ottiene un grandissimo successo, vincendo insieme al partner Giovanni Pernice. Da lì, sono iniziate ad arrivare molte altre proposte, dalla conduzione del Prima Festival a quella dello show “Dalla Strada al Palco” insieme a Nek. A Ballando, ha trovato anche l’amore, iniziando una storia con Giovanni, che dura ancora oggi.

Giovanni Pernice/ Ballando con le Stelle e l'amore per la fidanzata Bianca Guaccero: "La conquistai così..."

Bianca Guaccero: la morte del padre Ettore e il sostegno di Giovanni Pernice

Al momento, Bianca Guaccero sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Lo scorso 10 ottobre, infatti, è venuto a mancare il padre, Ettore Guaccero, all’età di 81 anni. Il legame tra Bianca e il padre è sempre stato molto forte e, infatti, durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, aveva dedicato una delle sue esibizioni proprio a lui. Bianca ha voluto annunciare personalmente la sua scomparsa sui social, condividendo una storia con scritto: “Ti amerò per sempre“.

Bianca Guaccero, compagna di Giovanni Pernice/ Un anno d'amore dopo Ballando con le Stelle

A tal proposito Giovanni Pernice le ha voluto dedicare un pensiero in diretta durante l’ultima puntata di Ballando, dicendo: “Voglio mandare un saluto a Bianca che ci sta guardando, amore ti amo“. Al che, anche Milly Carlucci si è unita al ballerino, mandandole le sue condoglianze.