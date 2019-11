Bianca Guaccero, look “da fatina”/ Foto: “sembra Elsa di Frozen”, il tatuaggio…

Bianca Guaccero, il look sfoggiato questa sera a Una storia da cantare non è passato inosservato. La conduttrice, volto di Detto Fatto su Rai 2, ha indossato un vestito color turchese, acqua marina, con un tessuto leggero e gambe in viste: una mise elegante e sensuale allo stesso tempo, che però ha diviso sui social network. L’indumento selezionato dalla Guaccero ha infatti storcere il naso a molti, tra chi l’ha paragonata a Elsa di Frozen e chi ha parlato di “abito illegale in molti Paesi del mondo”. Ovviamente, c’è anche chi ha elogiato il look della presentatrice, sottolineandone la bellezza fisica e il tatuaggio che spunta sulla spalla destra, che è legato alla sua piccola Alice: c’è scritto Tata Tuni, «per mia figlia vuol dire ‘tanti auguri’» rivelò in un’intervista.

BIANCA GUACCERO, LOOK UNA STORIA DA CANTARE: DIBATTITO SOCIAL!

Come dicevamo, Bianca Guaccero ha sfoggiato un look quasi da fatina questa sera a Una storia da cantare e sul web in tanti hanno detto la propria sulle scelte stilistiche della conduttrice. Ecco una carrellata di commenti, tra il serio e il faceto: «Perché hanno vestito Bianca Guaccero come Elsa di Frozen? Chi bisogna denunciare?», «Adoro il vestito acquamarina di Bianca Guaccero, somiglia molto, per tessuto e stile, a quello che ho indossato al mio 18esimo compleanno!», «Ma la Guaccero si è messa quel vestito perché vuole che ci facciamo i Meme?», «Bianca Guaccero rivitalizza con il suo vestito azzurro il mercato delle bomboniere». E, come già citato, c’è chi sostiene che quell’abito sia illegale in 150 Paesi e in tutte le galassie…

© RIPRODUZIONE RISERVATA