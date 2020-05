Bianca Guaccero/ “Mia figlia mi chiede un fratellino, ma manca la materia prima!”

Pubblicità

Bianca Guaccero è tornata in tv con le nuove puntate di Detto Fatto dopo l’emergenza sanitaria Coronavirus. L’attrice e conduttrice si è raccontata dalle pagine del settimanale Oggi tra le difficoltà del rientro in studio, ma anche i desideri per il futuro. “E’ stato macchinoso, ma bello” ha dichiarato la Guaccero parlando del ritorno negli studi Rai di Detto Fatto precisando “questo mese deve essere il mese della rinascita, della ricostruzione: dobbiamo riprogrammarci alla normalità o a quell’approssimazione alla normalità che è la Fase 2”. Un ritorno alla normalità non semplicissimo come ci tiene a sottolineare la conduttrice: “logicamente è una fatica: sono dovuta tornare a Milano, trucco e capelli li faccio da casa, ma poi tra guanti e la mascherina che indosso prima di andare in onda, mi pasticcio tutta”. Anche il ritorno a Milano non è stato semplice per l’attrice e conduttrice che è rimasta bloccata nella sua casa di Roma quando è scoppiata la pandemia e il lockdown: “ero a Napoli per ‘Una storia da cantare’ e rientrando in Lombardia sono passata da Roma per prendere mia figlia Alice che era dal papà”. Lì mi è venuta la gastroenterite e poi hanno sospeso Detto Fatto”.

Pubblicità

Bianca Guaccero: “non ho avuto il Covid-19”

Bianca Guaccero poi parla anche della fake news che circolava sul suo conto sul fatto che si fosse presa il Covid-19: “mi ha addolorato. Se fosse stato vero l’avrei detto subito per una questione di sanità pubblica. Mi sarei auto-denunciata all’istante. L’omertà in tema di Coronavirus è un crimine”. La conduttrice come milioni di italiani ha rispettato alla lettera il lockdown: “sono stata in casa dalla’8 marzo all’8 maggio. La spesa me la facevo portare a domicilio: avevo scoperto un sito magico a mezzanotte si liberavano gli slot di consegna e in una settimana ti planava tutto sul pianerottolo. Preparavo il carrello e a mezzanotte e un minuto lanciavo l’ordine. Era una gara di velocità”. A distanza di mesi però la Guaccero ancora oggi segue una precisa procedura una volta ricevuta la spesa: “metto i guanti, la mascherina, una vecchia tuta e passo l’alcol su ogni busta e confezione. Alla fine sono esausta, puzzo di Lysoform che è una bellezza”.

Pubblicità

Bianca Guaccero e la figlia: “ho trasformato il Coronavirus in un gioco a punti”

Bianca Guaccero ha vissuto la quarantena e continua a farlo con la figlia Alice a cui ha spiegato il Cornavirus prendendo spunto da Roberto Benigni e il film “La vita è bella”: “l’ho trasformato in un gioco a punti con un gran premio finale: una gita a Disneyland Paris. Le ho detto che siamo in gara contro un nemico invisibile, il virus, e che vince chi riesce a stare più a lungo in casa”. Questi mesi di quarantena sono stati anche un modo per analizzarsi e riscoprirsi; una riscoperta che ha portato la Guaccero a capire ancora una volta che “il mio essere? Far star bene gli altri. Preparo sogni, offro sorrisi, cerco di seminare spensieratezza”. Il futuro di Bianca però resta in Rai, nonostante una proposta di Sky: “ mi ha lusingato, ma sono in Rai da quando avevo 18 anni e non potevo lasciare casa”. Infine l’attrice e conduttrice ha parlato anche della sua voglia di maternità: “non l’ho mai persa, lo farei subito un bambino, ma manca la materia prima”. La Guaccero smentisce poi categoricamente il flirt con Adil Rami: “non lo conosco. Ha scritto durante una diretta Instagram di Detto Fatto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA