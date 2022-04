Bianca Guaccero non c’è oggi a Detto Fatto?/ Il mistero si infittisce

Bianca Guaccero si assenta ancora a Detto fatto? Il mistero di infittisce

La Pasquetta 2022 ha dato vita in tv ad un mistero legato alla conduzione di Bianca Guaccero al timone di Detto Fatto. Il varietà del pomeriggio di casa Rai, all’appuntamento tv previsto nel giorno del Lunedì dell’angelo, ha infatti visto la conduttrice segnare una defezione in trasmissione, come ripreso dal beninformato Tv blog. A farsi portavoce dell’assenza di Bianca in studio – in puntata- è stato Jonatha Kashanian, co-conduttore del format di casa Rai, che ha così informato i telespettatori della defezione della timoniera: “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia.”.

Come ripreso da Blogo, inoltre, Bianca Guaccero potrebbe non presenziare a Detto fatto anche in occasione della nuova diretta del format, prevista nel pomeriggio della giornata di oggi, 19 aprile 2022. Il che infittisce il mistero sorto sull’assenza di Bianca alla diretta di Detto fatto andata in onda a Pasquetta 2022.

Detto fatto: Bianca Guaccero torna alla conduzione del format?

In vista della nuova diretta di Detto fatto, prevista intorno alle 15:15 circa su Rai Due, ci si chiede se sia previsto un rientro di Bianca Guaccero nello studio del format oppure una sostituzione definitiva per lei, al timone del format. A rispondere -anche se parzialmente – alla curiosità generale del momento è Blogo, che in una nota diramata in rete riprende testualmente quanto segue: “Non è chiaro se dalla puntata rientrerà oppure se la sua assenza si prolungherà anche nei prossimi giorni. A quanto apprendiamo dovrebbe trattarsi comunque solo di uno stop precauzionale”. Non si esclude, quindi, l’ipotesi che alla base dell’assenza della conduttrice dallo studio di Detto fatto possano esservi dei motivi di salute. In ogni caso i fedeli fan sperano per la loro beniamina tv in un rientro nell’immediato, nello studio del programma di Casa Rai che lei conduce da anni.

