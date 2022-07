Bianca Guaccero “Non sono stata tromb*ta in Rai”/ “Single non zitella, con Moro…”

Bianca Guaccero e l’addio dalla Rai: “Volevo cambiare”

Il nome della conduttrice Bianca Guaccero, ex volto di Detto Fatto, è sparito dai radar durante la presentazione degli ultimi palinsesti Rai. Sul suo conto si è parlato di una “cacciata” da parte della rete, ma la realtà è un’altra. La Guaccero, infatti, avrebbe deciso di lasciare per dedicarsi ad altro, come ha ribadito anche in una recente intervista per Il Messaggero. Per il momento, ha ammesso, non sta facendo ancora nulla ma dopo aver cambiato anche in management sta valutando una serie di progetti: “Mi piacerebbe anche mettere a frutto quello che ho imparato a Detto fatto. Nove mesi di diretta tutti i giorni, per quattro anni, sono stati una palestra pazzesca. Magari mi prendono alle Iene”, ha commentato. Ma per il momento resta “solo un sogno”, ha aggiunto.

Bianca Guaccero ha comunicato alla produzione di Detto Fatto – non alla Rai – di voler chiudere quell’esperienza. “Avevo dato e preso tutto, e volevo cambiare”, ha spiegato, rivelando “Comunque alla fine della stagione l’azienda mi ha proposto un altro show pomeridiano”. Non ha svelato quale ma ha voluto puntualizzare: “ci tengo a dire che non sono stata trombata, è stata una separazione consensuale. La Rai ha cambiato il palinsesto e io volevo fare altro”. Bianca Guaccero è tornata a parlare anche delle polemiche che si sono scatenate attorno a Detto Fatto in occasione del famigerato ‘tutorial sexy’: “è stata un’esperienza molto complicata che mi ha cambiato e mi ha fatto crescere anche come donna. Mi ha fortificato”, ha ammesso.

Bianca Guaccero e l’amore: “Single ma non zitella”

Conduttrice, ma anche cantante ed attrice. Bianca Guaccero però ammette che a suo dire ciò che sa fare meglio è recitare e cantare in teatro. Nei suoi progetti futuri non vede un disco ma sicuramente un musical. A proposito di musica ha fatto anche un duetto con Fabrizio Moro con il quale, dice, “Siamo solo amici. Lo stimo tantissimo”. Durante il suo programma su Rai2 sembrava quasi aver voluto confermare la loro relazione: “Erano solo battute. Sono single, ma non zitella. Non mi sono ancora inacidita”.

In merito ai suoi sogni, da ragazza sognava di essere come Margherita Hack e diventare una psicoterapeuta. Lei, in terapia ha ammesso di esserci stata, “e mi è piaciuta”. Se dovesse pensare al primo grazie, oggi Bianca lo dedicherebbe a se stessa. Nel corso dell’intervista ha ammesso di non essere mai stata molestata: “Onestamente, sarà fortuna, ma non ho mai avuto problemi di questo tipo”. Eppure ammette il suo più grande errore in amore: “Ho imboccato troppe sliding doors sbagliate”. Adesso il suo grande sogno è quello di scrivere un testo con alcuni sceneggiatori sulle donne di oggi, “Mi piacerebbe portare in scena i cambiamenti del rapporto uomo-donna fra quarantenni, quelli che conosco bene”. Recentemente ha anche preso parte per la prima volta al Gay Pride di Napoli: “Mi piace perché l’amore è amore. Sempre”. Infine ha svelato perché le sue storie d’amore finiscono: “Perché a un certo punto della vita uno ha bisogno d’altro”.

