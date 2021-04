Bianca Guaccero: “Non voglio fare scene di nudo”/ “Controfigura? Una volta…”

Bianca Guaccero, ancora leggermente positiva, conduce Detto Fatto, il programma di Raidue che va in onda nel pomeriggio di Raidue dal lunedì al venerdì, in collegamento da casa. Durante la puntata di oggi, martedì 27 aprile, Bianca Guaccero si è lasciata andare ad una confessione durante la Superclassifica di Jonathan Kashanian. L’appuntamento di oggi è stato dedicato alle grandi fiction della Rai degli anni Novanta. Jonatha e Bianca Guaccero sono così tornati indietro negli anni ricordando fiction come Commesse, Le ragazze di Piazza di Spagna. Mentre parlavano della serie tv con Romina Mondello, Vittoria Belvedere e Alice Evans, Jonathan ha chiesto a Bianca Guaccero come mai abbia in comune con Romina Mondello una controfigura. “Non so di che cosa tu stia parlando”, ha detto la conduttrice. Poco dopo, però, ha confessato tutto.

BIANCA GUACCERO E IL RETROSCENA SULLE SCENE DI NUDO

Bianca Guaccero spiega di aver usato la controfigura solo una volta. Se quando ha girato film d’azione ha sempre recitato in prima persona, nel 2007, durante durante la serie Il bene e il male perchè c’era una scena un po’ hot. “L’ho usata in una serie in cui c’era una scena un po’ hot. Infatti, io ho rinunciato a tanti ruoli perchè prevedevano scene di nudo”, ha detto la Guaccero. “Ma scusa, una vera attrice come dovrebbe fare tutte le scene. Non eri in grado di fare la scena hot?”, ha chiesto Jonathan. “Per mia scelta, non ho mai voluto interpretare scene di nudo integrale e ho rinunciato a molte parti per le scene di nudo integrale“, ha aggiunto la Guaccero che, di fronte alle battute di Jonathan, ha scherzato. “Da questo momento Jonathan non fa più parte di Detto fatto”, scatenando le risate dello stesso Jonathan.

