Bianca Guaccero è fidanzata?/ L’estate in Puglia e il nuovo programma televisivo: “Siete pronti?”

Bianca Guaccero sarà a breve in tv con “Benedetta Primavera” ma manca poco anche all’inizio della sua nuova esperienza televisiva come conduttrice di “Liberi Tutti”! Bianca Guaccero ha lasciato che l’inverno portasse via con se tutte le polemiche in merito a “Detto Fatto”, programma che la conduttrice aveva dovuto “abbandonare” e anche con dispiacere da parte dei fan; questa estate per lei c’è aria di rivincita e anche di rinascita.

Nicola Ventola e Dario Acocella, ex Bianca Guaccero/ "Avrei fatto molti più figli"

Dopo i rumor sul presunto flirt tra lei e Gilles Rocca, attore, regista e noto personaggio televisivo, Bianca Guaccero ha dedicato tanto amore a se stessa concedendosi una splendida vacanza estiva in puglia e spostando tutta l’attenzione del web sul sulla sua bellezza e anche sul suo fisico che molti hanno tentato di “criticare”. Tra gli ultimi scatti in bikini della nota attrice e conduttrice, alcuni hanno supposto che avesse rifatto il seno ma lei prontamente ha risposto: “No, sono i fiori che fanno volume”. Ironica e raggiante, l’ex conduttrice di Detto Fatto non ha lasciato spazio a rumor su presunti flirt perché dopo questa estate tutti sono certi che l’attrice brilli da sola e che al momento nel suo cuore ci sia spazio solo per se stessa.

Bianca Guaccero "Sono stata tradita"/ "Ora sono una mamma single"

“Liberi tutti”, il nuovo programma di Bianca Guaccero

Dopo un’estate all’insegna dell’amor proprio e dei sapori della terra pugliese, Bianca Guaccero sarà pronta per tornare a lavoro e i fan ne sono entusiasti. L’attrice ha ottenuto un nuovo ruolo televisivo come conduttrice del programma “Liberi tutti” che andrà in onda su Rai 2 in prima serata.

Lei stessa aveva dato l’annuncio su Instagram, pubblicando uno scatto con i gemelli di Guidonia e Peppe Iodice e i suoi fan sono pronti per vederla alla guida di un programma che sarà molto movimentato dato che si ispira alle escape room! L’attrice, piena di energia, aveva scritto su Instagram: “Vi aspettiamo in autunno per giocare insieme! Siete pronti? Noi siamo carichi! E grazie con tutto il cuore per avermi letteralmente travolta di messaggi d’amore”. Dopo ciò che era avvenuto con “Detto Fatto”, i fan non vedevano l’ora di rivedere Bianca Guaccero alla guida di un programma televisivo, aveva conquistato tutti con ironia, sensibilità e schiettezza e ora il suo pubblico non aspetta altro che vedere come gestirà questa nuova avventura, nella speranza che l’attrice resti sempre se stessa e che questa volta, oltre ad avere successo, possa restare a lungo all’interno della trasmissione.

Bianca Guaccero "Fidanzata? Innamorata ma lui non lo sa"/ "Mia figlia mi ha cambiato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA