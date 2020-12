Bianca Guaccero piange a Detto Fatto/ “Un momento particolare, nonni e genitori..”

Ancora una volta Bianca Guaccero riesce a stento a tenere a bada la sua sensibilità. Questo suo percorso a Detto Fatto la sta mettendo davvero a dura prova e fa ancor di più capire quanto non sia facile (e non sia per tutti) andare in onda tutti i giorni facendo i conti con quello che succede nella propria vita e tenendo a bada paure, timori ed emozioni. Non è la prima volta che la conduttrice si lascia andare a scuse, risate e lacrime e se nei giorni scorsi è finita sotto la lente per via dell’ormai famoso tutorial della spesa sexy, questa volta lo ha fatto per le sue lacrime che sono arrivate copiose in studio nella puntata di ieri. L’argomento scatenante è ancora una volta il dolore che il Coronavirus sta seminando nel mondo e in Italia spaccando le famiglie, portando via migliaia di morti nella più assoluta solitudine, e anche ieri pomeriggio si stava parlando di questo.

Bianca Guaccero piange a Detto Fatto poi ammette: “Un momento particolare”

Nella puntata di Detto Fatto in onda su Rai 2 ieri pomeriggio, mercoledì 16 dicembre, la conduttrice ha pianto per via di un servizio realizzato da un inviato del programma in una Rsa in cui si raccontava come gli anziani passeranno da soli le vacanze natalizie perché sarà impossibile scambiarsi gli auguri con i propri cari. Al ritorno in studio, la Guaccero era in lacrime ma ha subito cercato di contenersi: “Scusate, è un periodo particolare per tutti… Grazie a tutti i nonni d’Italia. È un periodo particolare per tutti, stiamo tutti distanti dai nostri nonni e genitori, quindi è chiaro che certe immagini ci colpiscono molto”.



