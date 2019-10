Bianca Guaccero rimprovera Jonathan Kashanian/ “Hai detto una cosa intelligente? No!”

Bianca Guaccero ha bacchettato Jonathan Kashanian. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è entrato a pieno regime nella squadra di Detto Fatto con la sua rubrica “Superclassifica Jon” dove commenta alcuni accadimenti legati alla moda e lo stile. Questo pomeriggio, in onda su Rai2 l’argomento era legato ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con l’invecchiamento. Jonathan durante la chiacchierata, si è lasciato sfuggire una battuta che non è stata poco apprezzata dalla padrona di casa che l’ha immediatamente messo in riga con rimproverandolo in diretta. Tra i vip che sono stati presi in considerazione durante la sua rubrica, anche Pamela Prati, la showgirl al centro del gossip per essersi inventata di sana pianta una finta relazione (con tanto di matrimonio mai celebrato) con l’uomo fantasma più “presente” del web: Marco Caltagirone.

Bianca Guaccero, Detto Fatto: Jonathan Kashanian bacchettato dalla conduttrice

Naturalmente, appena è saltata fuori Pamela Prati, il riferimento al finto matrimonio con Marco Caltagirone è stato più che volontario e inevitabile. Anche il pubblico di Detto Fatto si è lasciato “trascinare” dalle risate e le battute e una donna è stata messa al centro dell’attenzione per via della sua fragorosa risata: “Qualsiasi cosa diciamo c’è una che è pagata per ridere. La signora rossa. Ma chi è? Ma ride sempre. E lo fa di brutto, ti amo Lucia”. La battuta è stata digerita male da Bianca Guaccero che ha rimesso l’opinionista al posto suo: “Lei è Lucia, mia zia… è mia zia e lo fa per me. Se sei giù di morale Lucia ti tira su”. Poi il colpo di spada finale: “Che sembra che hai detto una cosa intelligente e invece no”. Successivamente però, il clima è tornato di nuovo sereno, tra una battuta e l’altra. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi quindi, ha concluso la sua rubrica senza particolari “tentennamenti” e riacquistando il sorriso nel giro di un attimo.

