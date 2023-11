Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo la chiusura di Liberi Tutti!/ “Non sempre si può trionfare”

Bianca Guaccero sfogo social dopo la chiusura di Liberi Tutti!: le sue parole

Bianca Guaccero ha rotto il silenzio sui social, dopo la chiusura di Liberi Tutti! programma che ha segnato il suo ritorno in Rai. La rete pubblica ha preso la drastica decisione, a causa del bassissimo share che lo show ha generato le prime tre puntate. La conduttrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

“La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi… l’affetto che mi avete dimostrato, la voglia di lottare insieme, di capire, di andare avanti e avere fiducia… siete stati sempre voi. (Ecco perché vi dedico questa foto (Bianca con la mano sul cuore, ndr)) Ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che io, ad oggi, considero un grande regalo. Nella vita non sempre si può trionfare… Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (aldilà dei sogni) “a volte quando si perde si vince”… ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica. So che molti diranno “e che te ne fai?” Sarà, ma a 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo” ha affermato.

Continua inesorabile lo sfogo social di Guaccero, che si è detta grata di ciò che Liberi Tutti! le ha fatto guadagnare umanamente e professionalmente: “E che la ricerca, il mettersi in discussione, il capire perché le cose non hanno funzionato, sono processi che non finiscono mai. ”

E ancora: “Abbiamo combattuto contro i giganti, nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili… tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore che abbiamo dentro. Ed abbiamo avuto anche quella “sana follia” che il rischio comporta, nel proporre qualcosa di nuovo. Ed io sarò sempre fiera di averlo fatto, perché l’essenza di ognuno di noi passa anche e soprattutto dalle cose che non sempre vanno secondo i nostri piani. Personalmente penso che ogni scelta, restituisca sempre, e sottolineo sempre, pezzi importanti di consapevolezza, mattoni sui quali costruire grattacieli sempre più alti e più saldi. Grazie a tutti, davvero” ha concluso la conduttrice.

